「沒品維尼」帳號身分曝光 徐巧芯嘆：塔綠班最大優勢是出事可切割

綠委高嘉瑜暴力男友林秉樞被起底，似與綠營政要都有關係，國民黨台北市議員徐巧芯今表示，林秉樞除了讓人看到「塔綠班」對於一個公眾人物或事件的威脅有多大，以帳號「Crazywinnie（瘋狂維尼）」與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有台南市長黃偉哲也在列。

徐巧芯今（2日）在臉書發文表示，高嘉瑜受到親密暴力對待的事很令人遺憾，也認同她站出來為自己、受害者發聲的勇氣，然而除了肢體上的暴力以外，林秉樞對於事件更讓人看到「塔綠班」對於一個公眾人物或事件的威脅有多大。

徐稱，高嘉瑜以及協助對抗暴力的小馬，都公開指出「親眼看過他操作網軍」、「林秉樞威脅高嘉瑜若不聽話就用網軍搞死她」，再次證實了「塔綠班宇宙」的存在，以及對於一個政治人物來說即便是立法委員都對此束手無策的困境。

在事件發生後，徐指出，「Crazywinnie」帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林男、轉移焦點去傷害協助高嘉瑜的前男友。目前被揭露此人為多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋，此人在綠營政界的的交友圈也很廣闊，跟林秉樞相當類似。

徐直言，以帳號「Crazywinnie」 與林秉樞本人的政治攻防分析，最常「黑」的對象包括柯文哲、侯友宜、盧秀燕，還有民進黨的黃偉哲也在列。徐痛批，網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人，「網軍吃飽飽，政治人物當沙包」的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？應該追查下去。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113