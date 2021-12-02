蘇偉碩對決台大教授姜至剛！ 反萊豬公投正反交鋒

全國性公投第18案「反萊豬」案第4場意見發表會今(2)日舉行，正反方代表分別由精神科醫師蘇偉碩和台大毒理學研究所教授姜至剛擔任，姜至剛表示，萊克多巴胺只是其中一種動物用藥，若沒有從食品安全分析來對話，「談毒性而不談劑量，是種言語上的霸凌。」

姜至剛指出，萊克多巴胺只是其中一種動物用藥，用在豬、牛身上都是一樣的，不只豬牛，雞、鵝、羊等動物也都在用藥，難道每個肉品我們都要擔心嗎？如果沒有站在食品安全分析基礎上是很難溝通的，「大家只是各說各話，現在大家都變成毒理專家和化學專家了？」

姜至剛表示，在食品安全分析中有項是「風險評估」，也就是討論什麼是危險物質，今年開放萊豬進口後，目前為止並未有萊豬被檢出，也沒有廠商進口，國內豬肉自給率90％，進口10％，當中美豬更只佔進口當中的10％，也就是佔總體的1％，美豬使用萊劑比例不到30％，也就是千分之3，以CODEX的殘留容許量與每年國人吃豬肉的量來算，曝露量才0.3克，「談毒性不談劑量，是種言語上的霸凌，不要因為萊克多巴胺造成心理的壓力，

姜至剛指出，現在100多國開放萊肉進口，當中沒有一國推翻當初CODEX訂下的殘留容許量標準，台灣的標準甚至比國際嚴格，「我認為萊克多巴胺應該要落幕了，無論藍綠誰執政，誰在野就反對，誰執政就開放。」

姜至剛說，站在科學上來對話，我們才能避免內部衝突，消耗社會成本。