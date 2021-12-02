國內疫苗到貨總計3700餘萬劑，目前仍有950餘萬劑未施打，第一劑施打率為78％、第二劑57％，第一劑跟第二劑有逾2成落差。因國內疫苗數量充足，為鼓勵民眾施打，行政院長蘇貞昌預計最快下周施打第二劑，帶頭鼓勵國人施打，落實群體保護力。行政院發言人羅秉成今表示，為加速第二劑施打率，正在規劃在賣場、百貨公司設置施打站，隨到隨打，甚至不排除參考國外做法，祭出贈品或抽獎等鼓勵方式。

蘇貞昌今在行政院會指出，目前國內疫苗施打率分別為第一劑施打率為78％、第二劑57％，兩者間有逾2成落差，面對國際疫情再起，台灣雖然近期本土病例持續加零，但境外移入有增加趨勢，要戒慎恐懼，積極提升第二劑疫苗覆蓋率。

蘇貞昌特別提到，請內政部、法務部等單位，加強移工疫苗施打，特別是失聯移工部分，不是要專門抓失聯移工，而是鼓勵失聯移工盡速出來施打疫苗，政府不會溯及既往。

隨著疫苗到貨量逐漸充足，羅秉成提到，蘇貞昌預計下周安排施打第二劑疫苗，蘇揆也指示各部會積極辦理規畫鼓勵民眾施打，例如開放夜間施打站、百貨公司或大賣場隨到隨打、舉辦抽獎或送贈品等方式，目前都在討論當中，藉此提高疫苗施打率。