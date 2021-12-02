光洋科投資光微半導體惹議，呼應台鋼上午召開記者會要求光洋科原董事長馬堅勇三日內承諾撤資光微半導體乙事，光洋科也出面喊話，請台鋼集團懸崖勒馬，及時回頭，切莫再耗費社會資源與媒體寶貴時間！

同時光洋科公司派也強調，光洋科任何投資均合法合規，符合公司治理原則，任何人要爭奪經營權，請依法行使，切勿以不正當手段奪取利益。

台鋼2日委請律師團召開記者會，依據公司法第194條行使股東制止請求權，要求光洋科原董事長馬堅勇於三日內承諾撤資寧波光微半導體，否則將依法追究，對於台鋼的指控，光洋科公司派呼籲媒體查證事實，並強調對於台鋼集團的任何一項抹黑抹紅手段，光洋科律師團均將提起告訴，絕不縱容任何傷害台灣科技產業及員工與投資人權益的行徑！

另針對台鋼集團委任律師賴中強的陳詞，光洋科公司派表示，賴律師將原本只屬於証交法共同取得的概念，放在企併法，復引用公司法第194條要求馬堅勇撤資，「實為張飛打岳飛」，錯誤引述法條。