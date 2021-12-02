台塑企業2日在2021「台灣醫療科技展」中宣布籌組AI大聯盟，首次發表「智慧精準預防醫學」，攜手長庚醫院、長庚大學、明志科大，整合生理檢測、醫師診察、智慧問卷與AI演算，共同發展出四位一體的綜合輔助診斷系統。

目前已初步應用於「眼底AI推論生理指標」、「X光推論骨質疏鬆」與「健檢資料預測疾病風險」三項主題上，未來將持續利用個人檢查的各項數據，藉由此套系統來預測各種疾病的發生風險，讓民眾能提早進行健康管理並接受治療。

台塑佈局AI及健康大數據多年，與長庚醫院人工智能核心實驗室、長庚大學、明志科大及相關業者共同合作簽訂多項研發協議。以個人健康數據為基礎，結合多項生理指標及醫療診察資訊，運用AI深度學習演算，進一步找出疾病發生的關聯性。透過數據整合串聯，建構複合型疾病風險運算之「智慧精準預防醫學系統」，可視為一個平台，提供團隊可透過持續的研究及驗證，擴大篩檢項目。

林口長庚復健科何長軒醫師表示，一份健康檢查報告僅能透過既有量測資料評估潛在發生疾病，實際上並不全面。多數疾病並無法透過平面化的健康檢查資料預見徵兆，若能透過AI演算掌握跨系統性的評估資訊，才能完成評估全人健康的最後一片拼圖。

目前台塑已將此套「智慧精準預防醫學系統」應用於「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」、「個人疾病風險預測」與「眼底AI推論疾病風險」三項主題發展上。未來這些技術都具有擴大產業應用的潛力，將顛覆傳統醫療模式，但台塑的眼光並不單純聚焦於商機，更期望能藉由這些技術的發展兼顧公益性質，幫助國內民眾維持健康、遠離疾病。台塑企業管理中心王瑞瑜常委親自規劃未來的發展方向，將預防醫學結合精準醫療，成為「精準健康」，進而提升民眾對於疾病預防的正確認知。

除了已結合長庚大學與明志科大所發表的「眼底AI推論疾病風險提供對應建議」項目外，今年在系統架構上更新增「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」及「個人疾病風險預測」兩項技術。以「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」為例，民眾量測骨質密度標準做法必須前往醫療院所利用雙能量X光吸收儀（DXA）進行檢測，安排檢查時間往往要等一兩個月且費用昂貴，做一次大概就要在一、兩千元上下，更別說是要定期追蹤骨質狀況。而台塑透過此計畫，將AI技術應用於胸部X光照影進行深度學習，即可直接透過一般胸部X光片，擷取骨質密度變化特徵，立即推論出個人骨質疏鬆風險。如此不僅減少輻射風險，檢查費用也只要原本的三分之一到六分之一。

「個人疾病風險預測」則是利用衛生福利部國民健康署慢性疾病風險評估平台的相關資料，應用人工智慧運算疾病趨勢，並針對個人近一次檢查數據預測1年內發生糖尿病、冠心病、高血壓及腦中風等四項疾病風險，除能提升個人健康意識外，亦可更加精確掌握相關病程變化。台塑開發團隊期望能以個人原有健康檢查為基礎導入人工智慧，進而提高全人體健康狀況的判讀能力，讓民眾不需額外再花費用就可兼顧整體健康。這對守護國人健康來說不啻是一大福音，更可彌平國內醫療資源的城鄉差距。

未來台塑將規劃導入此套「智慧精準預防醫學系統」用來照顧「雲嘉偏鄉居民」、「台塑長庚企業員工」及「i醫健康管理中心會員」，而中、長期則透過合作模式來擴大應用場域，目標要將AI走入民眾生活，讓健康管理及健康促進可以普及化、價格親民化，真正落實預防醫學「健康、美麗、抗老化」的終極目標。