環境、社會和治理（ESG）在2021年真正轉化為產業指南、商品價值，市場規模大餅愈畫愈大，永續商品資料庫Celent報告估計，2021年ESG市場規模將增長到53兆美元。然而，滙豐集團最新出爐的《2021 年永續融資及投資調查》顯示，超過 40％的亞洲地區機構投資者表示，由於缺乏具備專業知識或符合資格的員工，因此無法進行更多ESG相關的投資。

滙豐集團ESG解決方案部門主管Jonathan Drew 2日表示，上述的40％數據，相較2020年的26％進一步上升，反映出人才短缺問題愈來愈嚴重，尤其隨著亞洲投資者對於 ESG議題的愈加重視，愈能說出阻礙採取投資行動的「最常見原因」。

調查同時顯示，只有39％的亞洲地區投資者在責任投資或ESG議題上，已設定公司政策。相較之下，歐洲和美國分別是91％ 和72％。然而，72％的亞洲受訪者表示，與去年相比，他們更加關注ESG議題，這表明亞洲地區的投資者更加重視ESG議題，且對ESG回報的擔憂正在迅速消退。

Jonathan Drew指出，對於亞洲企業和投資者來說，永續金融與投資是一個尚未開發的巨大機遇，銀行及客戶應支持亞洲地區的政府、監管機構和相關單位作出的努力，為未來培養適合人才，並創造強大的綠色就業機會。

Jonathan Drew強調，建立一個包含各種定義和披露資訊的完整ESG生態系統，能夠界定原則、框架以及標準，需要專業知識和專門人力資源才能實現。滿足這種需求雖然需要集中精力和投資，但這樣做無論是在建構一個永續未來方面，還是在提高標準方面，都會帶來巨大的回報。