高雄市1名郭姓男子昨（1）日深夜酒駕返家，途經三民區博愛一路，因不勝酒力車子駛出邊線、再擦撞中央分隔島後翻車，郭男從車中自行爬出，僅受輕傷；警方獲報到場，對郭男酒測超過標準值，由於郭男去年也曾酒駕，昨無照又酒駕，警方除依公共危險罪送辦外，還對他開出3張高達總計12萬9600元罰單，讓他酒醒後直呼不敢了！

酒駕的郭男翻車後，自行從車中爬出，車子側躺在路中央。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方調查，54歲的郭男在前鎮區一家建築顧問公司擔任技師，昨晚9時許，郭男在公司獨自飲酒後，開著公司車返回住處，因酒精作祟，郭男精神不濟，駕車行經三民區博愛一路和十全路口附近時，車子先駛出邊線後，直接擦撞中央分隔島後，整輛車翻車側躺在路中央、輪胎掉落、零件散落一地。

郭男當下臉部受輕傷，自行從車中爬出，轄區警方獲報到場，現場一度封路以排除事故；警方事後對郭男實施酒測，結果超出標準值，將郭男帶回查辦。

警方調閱郭男資料，發現郭男並非第1次酒駕，去年10月間也曾酒駕擦撞他車，警方訊後除依公共危險罪嫌將郭男送辦外，並依駛出邊線的交通違規開出600元罰單、無照駕駛開出9000元罰單以及酒駕累犯12萬元共計3張罰單。

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