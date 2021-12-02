泰國護校正妹「小橄欖」，在街頭販賣日式蛋捲的她，為了吸引顧客上門，穿著大方露出傲人上圍及事業線的清涼裝扮，不僅成功吸引消費者目光，這身裝扮也引起附近店家女店員跟風，讓不少民眾前往朝聖，不過也引起警方到場關切。

根據泰國媒體《Sanook》報導，「小橄欖」上半身穿著橘色罩衫，只靠一條金鍊綁住，大方露出左右傲人上圍，一條深邃事業線更是直接見客，只見她在製作蛋捲的過程，由於動作過大，加上不時得彎腰調整火侯，險些讓重點部位走光，讓特別前來朝聖的民眾看的血脈賁張，影片在網路上瘋傳後，引來當地警方關切，要求她衣著不得過於曝露，不過似乎為時過晚，在當地早掀起一股模仿風潮。

不少當地辣妹店員跟風穿起罩衫，不僅大方露出傲人上圍，更直接擠出深溝，甚至一路開衩到肚臍，由於裡面完全沒穿，稍有不慎或動作太大，將會直接走光，火辣指數直接破表，此外更有店員穿著用綁帶設計的熱褲，側邊直接露出白皙肌膚與蜜桃俏臀，引起網友熱烈討論。

小橄欖性感火辣的打扮，雖讓烤蛋捲收入翻漲4倍，不過也被當地政府盯上，更有官員及警方親自登門拜訪，要求她別再公開穿著這身火辣養眼的裝扮，如今她也在罩衫外加件圍裙，看來勢必讓許多慕名而來的消費者大失所望。