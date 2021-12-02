為提升我國量子科技在軟硬體技術與開發的實力，政府自2021年起，已啟動跨部會計畫，由科技部、經濟部及中研院共同籌組「量子國家隊」，未來五年、2022-2026年將投入80億元，引導產學研界共同加入量子科技研發、建置產業合作平台。

另外，也要在台南沙崙科學園區設立中研院量子科研基地、整合相關軟硬體，並培育人才，讓台灣在面對即將來臨的量子新世代競爭時，能持續在量子核心技術、量子科技應用上，扮演關鍵角色，讓量子電腦為台灣創造下一個半導體奇蹟。

科技部2日在行政院會報告「新世代量子布局」，量子電腦被視為「下個世代的運算工具」，量子電腦結合量子計算，其強大的平行運算能力，被認為將與人工智慧、大數據共同形塑未來智能社會，而量子科技未來在資安、金融、產業、運輸及國防等各層面的應用，都將帶來革命性影響，因此各國政府與科技大廠如IBM、Google、微軟等都紛紛投入龐大的資金與人才，進行量子科技與相關技術研發，以求掌握先機。

量子電腦的核心在於硬體，基礎則是量子位元晶片，而量子電腦所需的技術，剛好與台灣現有科技產業的強項符合，例如晶片製程、周邊線材、封裝技術等，中研院也已經具備能夠製作、控制及操作並讀取量子位元的技術，行政院長蘇貞昌表示，這正是台灣發展量子科技的重要契機，我們應該好好把握。