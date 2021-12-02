彰化縣48歲張姓男子去年9月在個人臉書頁面貼文，指稱瘦肉精的毒，戴口罩也難防，並稱姪子用瘦肉精的下場是得腦癌過世，因而吃上官司，雖然彰化地院法官認為並不構成違反《食安法》第46條之1的散布不實訊息，判決無罪；彰化地檢署將待收到判決書文內容並審慎研議後，再提出上訴。

曾擔任彰化地檢署檢察官的律師鄭智文，檢察官任內偵辦過許多食安、環安和公共工程弊案等重大案件，打擊不法捍衛食品安全、保護環境與國土安全；去年他就曾公開抨擊，進口美豬不論情理法各方面，都是錯誤政策。

針對本案一審判決結果，鄭智文大讚法官的判決很英明，判決理由讀來也十分有力、合理；他認為，瘦肉精的疑慮爭議已久，這樣的判決，在食安法令與言論自由之間，才合乎比例原則。

資深法界人士則認為，直接指涉瘦肉精會引發腦癌、甚至指戴口罩無法防止瘦肉精，這樣的連結太過武斷、也不是事實，且容易誤導民眾，當然已明顯觸犯食安法。

彰化地方法院庭長兼發言人黃齡玉指出，《食安法》第46條之1，散播有關食品安全之謠言或不實訊息需以散布、傳播「捏造或虛構事實」為其構成要件，所謂「捏造或虛構事實」，必須內容出於「故意捏虛」，如果有合理懷疑誤認有這個事實而傳播或散布，尚難認為有違法的故意。

她強調，起訴書卷內所附相關報告，也都提到有報導指出含瘦肉精的美國牛豬可能引起癌症轉移，動物實驗的結果，確實也有提高癌症細胞轉移的能力；張男以姪兒親生經驗，加上自身所閱覽的網路文章、新聞報導，在網路張貼這樣的言論，難認有故意張貼不實訊息，因此法官做出無罪判決。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，尊重法院判決，將待收到簡易判決書後審慎研議內文理由，再提上訴。

依《食安法》第46條之1，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣1百萬元以下罰金。