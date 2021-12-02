2021台灣醫療科技展今起登場，盛弘(8403)今年除率領旗下六大子公司展現集團布局精準大健康生態系成果，首度廣邀40多家投入創新醫療領域的企業夥伴共襄盛舉，打造為期四天的大健康生態圈展中展。盛弘醫藥董事長楊弘仁表示，本次藉由醫療展從健康、醫療、照護，到數位、醫材、遠距醫療等領域，廣邀不同的企業專家齊聚一堂，分享大健康產業中最新的市場趨勢，未來集團將整合健康產業鏈，透過異業結合開創全新產業布局，帶領台灣大健康產業前進。

盛弘集團規畫的四大主題展中展也邀請大健康生態系中各領域頂尖企業，以「數位醫療」為例，聚焦於數位轉型服務平台的研華科技將現場分享成功案例，近期主攻元宇宙的宏達電也將針對旗下VR服務如何應用於醫療健康產業進行說明。在「預防醫學」方面，則有專精早期療癒科技的啟兒寶及近期成功募資、在銀髮市場大有斬獲的新創智齡科技，與熟悉長照資訊專業的系統商諾亞克、博鈞等企業，探討不同族群的日常照護市場發展趨勢。在「創新醫材」領域，也邀請成功與美國矽谷企業啟動新合作模式的苡樂創新平台蒞臨分享，透過通路選題幫助醫療科技創新公司找到產品出海口。

本次醫療科技展中，盛弘集團由敏盛醫院作為醫療核心事業，除原先提供的醫療服務外，疫情期間支援各項防疫、疫苗接種工作更是不遺餘力，交出亮眼的防疫好成績；此外，近期甫獲得國家產業創新獎肯定的敏成健康(4431)也將展出防疫國家隊的成果並分享正式轉型後的發展重點。在「數位醫療」方面，醫電數位以AI-Vtuber技術推出AI健康管理師，提供民眾日常健康管理即時諮詢服務，持續在大健康產業中引導資通訊相關業者進行產業轉型與市場升級；躍獅藥局更將概念延伸至民眾的日常照護服務，將資通訊科技(ICT)應用於健康及醫療照護領域，發展更完整的智慧健康整合模式。而在「預防醫學」方面，精準健康除致力拓展B2C智慧健康管理平台，並帶領哈佛健診持續推廣基因檢測普及化，透過大數據分析建立風險預測模型，強化預防醫學概念。