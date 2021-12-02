萬海(2615)下午將召開法說會，貨櫃三雄漲勢再起，萬海盤中直奔漲停，長榮(2603)、陽明(2609)漲幅都來到8％。而貨攬業者中，台驊投控(2636)海運比重最大，加上手上持有陽明、長榮，投資利得跟著貨櫃股走高，漲幅也達7％。

本土法人針對貨櫃景氣最新看法指出，今年第三季貨櫃航運旺季期間，東南亞爆發疫情停工，大陸則因斷電而停工，第四季工廠積極復工，使得原本淡季出貨量優於第三季，貨櫃業者原本第四季淡季獲利反而優於第三季的旺季。

展望2022年明年第一季，美西碼頭工人合約將在明年6月底到期，以過去經驗來看，重新議約屢屢引爆爭議，零售商明年上半年可能提前進口貨品，貨量將會淡季不淡。

另外，港口營運商今年11月提議將現行合約延長1年到2023年6月底，已遭工會拒絕，接下來勞資談判由於今年年貨櫃港口大好，勞方必然要求大幅漲薪，法人認為，恐再掀起美西碼頭勞資爭議，造成貨物堆積在碼頭情況，準點率將持續下降，塞港將雪上加霜，運價易漲難跌下，第一季持續看旺。

法人報告再次強調，即使大陸貨櫃生產量大增，全球貨櫃新船不斷投入，同時將多用途船及散裝船，挪作貨櫃船使用，但供不應求及塞港都無法解除，最大原因還是港口基礎設施不足，更多的新船反而造成港口作業打結，導致更嚴重的供不應求及運價高漲，也非3到5年可以解決，將使得高運價成為常態。