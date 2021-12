裕日車(2227)搶攻年底前車市旺季需求,旗下主力車款之一的NISSAN ALL NEW SENTRA上月推出的限量仕樣車熱銷一空,限量追加200台;此外,NISSAN 休旅車系KICKS領軍,同步推出購車優惠,可望激勵買氣。

裕隆日產汽車11月3日推出NISSAN ALL NEW SENTRA黑帶魅力版,限量300台搶購一空,現正推出限量追加200台,也推出個性魅力車貼。

裕隆日產汽車NISSAN ALL NEW SENTRA 黑帶魅力版,邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任NISSAN ALL NEW SENTRA年度代言人,搭配 NISSAN 豪禮購車優惠,讓ALL NEW SENTRA 11月份銷售較上個月成長30%,成績表現亮眼。

NISSAN ALL NEW SENTRA自改款上市以來廣受好評,此黑帶魅力版除了延續配備升級不加價,將再享有「NISSAN烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐、5千元現金(或等價振興券)升級4萬配件金、高額分期0利率等優惠。

此外,NISSAN休旅車多款也是主力車款,裕隆日產汽車特別邀請奧運射擊甜心「證件妹」吳佳穎,擔任「NISSAN休旅科技戰隊」活動大使,帶領NISSAN休旅火力全開。

自2018年KICKS上市、2020年NEW JUKE大改款上市,帶起跨界休旅風潮,X-TRAIL也以「十項全能,是我本能」的產品訴求,獲得市場好評。

裕隆日產限時推出由KICKS領軍、包含X-TRAIL及NEW JUKE的NISSAN休旅科技戰隊,自2021年12月1日至12月30日止,國產休旅車KICKS及X-TRAIL推出限時優惠2萬元可享升級原建議售價3萬元之「科技套件」W-HUD智慧抬頭顯示器、X-miro電子智慧後視鏡;進口休旅車NEW JUKE 推出限量60台「熾熱特仕版」,再贈送限時交車禮X-miro電子智慧後視鏡,享舊換新價95.9萬元起。