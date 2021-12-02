高雄巿鳳翔國中梁姓女老師1日上午執行導護工作時，遭自小客車闖紅燈撞上，顱內出血緊急送醫手術，高雄巿教師職業工會2日呼籲，交通導護與教學無關，別再叫老師站導護，拿指揮旗擋車。教育局則對這起交通事故表示深感遺憾。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，該會向來反對老師站導護，因為老師並非《道路交通管理處罰條例》所稱的「依法令執行指揮交通之人員」，由老師指揮交通若發生事故，還要冒著被告風險，這件事已引發質疑。

他認為，像鳳翔國中這次事故，居然讓老師「拿指揮旗去擋車」，更是不合理，尤其老師被車撞了，還可能被檢討「缺乏指揮交通專業」，這對老師公平嗎？教育局除了表達歉意，更應盡力協助後續醫療等相關事宜。

高巿府教育局表示，梁師於值勤導護工作時，除穿著反光背心及手持阻擋旗外，還輔以吹哨提醒用路人，已全力協助家屬處理相關事宜，並同步啟動目睹學生、家長等安心關懷輔導處遇機制，安撫親師生情緒。