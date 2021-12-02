浙江廣電集團旗下中國藍新聞用戶端2日報導，空缺3個多月後，浙江省杭州市委書記人選落定。日前中共中央批准：曾是江西最年輕地級市委書記、已在三省任職的劉捷，出任中共浙江省委常委、杭州市委書記。澎湃新聞分析，此番劉捷履新杭州打破近30年「慣例」：1992年2月，省委祕書長李金明出任杭州市委書記以後，杭州5任市委書記王國平、黃坤明、龔正、趙一德、周江勇，任職前都已經是浙江省委常委等省級領導。直到新華社8月21日報導，周江勇涉嫌嚴重違紀違法落馬，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

生於1970年1月的劉捷此前任貴州省委常委、省委組織部長。官方簡歷顯示，他是江蘇丹陽人，1992年8月參加工作，在職研究生，工學博士，高級工程師。1992年從北京科技大學畢業後，劉捷曾長期在冶金系統工作，擔任過湘鋼第二煉鋼廠廠長，湘潭鋼鐵集團總經理助理、副總經理、總經理等。2008年，38歲的劉捷任湖南省商務廳廳長。2011年底，他跨省調任江西新餘市代市長，次年2月任市長，2013年8月任市委書記，是當時江西最年輕的地級市市委書記。

2013年2月，經營米粉店的新余市民張火保家生下三胞胎，但三個孩子被診斷患重病，家庭陷入困境。市委宣傳部官方微博「新餘發布」發起「全城吃粉救患兒」活動，幫助張家，時任市長劉捷也出現在米粉攤，被網友拍下照片。2014年8月，新餘市委辦公室第一黨支部黨員志願者週末到毓秀山撿垃圾，時任市委書記劉捷參加活動，被後來加入的幾位登山鍛煉的年輕人拍下照片發到網上。

劉捷的這些舉動被有的網友質疑「作秀」。2015年，參加大陸全國「兩會」的他被媒體問及此事時表示：「這說明大家關心你，實際上也是對我的鞭策，很有效的監督。我做事情的原則是這樣，只要出於公心，我幹好自己的事情，從來也不隱瞞，有人議論是他的自由。」

2016年11月，劉捷升任江西省委常委、省委祕書長。據中國經濟網報導，他是大陸全國首位「70後」省級黨委常委。2018年7月，劉捷赴貴州工作，任省委常委、省委祕書長，去年7月兼任省委組織部長，去年9月起任省委常委、組織部長。

杭州是浙江經濟「領頭羊」，2015年進入「兆GDP城市俱樂部」，去年地區生產總值1兆6106億元，在大陸全國大中城市中排第八，常住人口人均GDP約2萬美元，城鎮居民、農村居民人均可支配收入在15個副省級城市中分別排名第1和第2位。作為浙江高品質發展建設共同富裕示範區的主力，杭州的目標是到2025年人均地區生產總值突破18萬元，全員勞動生產率27萬元／人；數字經濟核心產業主營業務收入翻一番、超過2萬億元；居民人均可支配收入達到8.5萬元，中等收入群體規模力爭倍增，城鄉居民收入倍差縮小到1.7以內。