新北市政府跨局處整合民間資源推出「新北好日子愛心大平台待用餐平台」，即日起20家鬍鬚張也加入供餐行列，新北市長侯友宜2日化身大主廚，與鬍鬚張董事長張永昌一起準備幸福餐表示，鬍鬚張餐點都選用台灣豬，18歲以下有急難需求的孩子，都可到新北鬍鬚張免費取餐。

侯友宜2日赴鬍鬚張新莊思源店，化身主廚準備幸福餐，並感謝企業善舉（戴上容攝）

侯友宜2日赴鬍鬚張新莊思源店，化身主廚準備幸福餐，並感謝企業善舉，活動中，侯友宜不斷強調鬍鬚張所選用的豬肉，「是台灣豬，絕對不是萊豬」，大家可以安心食用美味的台灣豬，台灣豬農產業很需要幫忙。

侯友宜2日赴鬍鬚張新莊思源店，化身主廚準備幸福餐，並感謝企業善舉（戴上容攝）

侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心，讓需要的人能夠得到幫助，自2019年6月至今已募集超過30億元的物資及善款，超過1001萬人次受益，鬍鬚張的加入，令人感到振奮與高興，期待更多愛心企業一同照顧新北學子。

鬍鬚張董事長張永昌說，他是新北三重初中(三重高中前身)校友，心繫新北，總公司和中央廚房都設在新北市，近年投入公益，如與新北市惜食分享網合作、和身心障礙體育運動總會一起推廣，6月疫情嚴峻時更捐贈新北市員警7000個便當，自己也是5個孫子的阿公，是以疼孫的心情參與愛心大平台計畫。

教育局表示，新北市18歲以下孩子發生急難事由飢餓時，可以到貼有｢好日子愛心大平台的店家尋求協助，店家除提供食物，也負起主動關懷通報的功能，新北市2013年起與2400家四大超商推動「幸福保衛站」，陸續加入200家八方雲集、32間梁社漢排骨及20間鬍鬚張，公私合力建構約2600個據點。