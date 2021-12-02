民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，當初受傷的照片曝光後除了全台民眾關心外，連外媒也相當關注！南韓因大男人主義盛行的關係，「約會暴力」事件頻傳，因此在得知台灣立委也遇到類似狀況時，許多媒體馬上進行相關報導。

高嘉瑜本月1日召開記者會講述自己遭到林秉樞暴力對待，包括毆打、拉頭髮拖行還有拍攝不雅照等狀況，受傷照公開後瞬間引起全台民眾怒火，而因為高嘉瑜過去曾被日媒選為亞洲11位具代表性的女性之一，加上不少日本網友本就會關注台灣消息，因此在日媒進行報導前網友就已開始討論，對於高嘉瑜的處境相當心疼。

除此之外，南韓過去盛行大男人主義，雖然近年來女性地位提升，女權主義者與仇女團體不時發生激烈碰撞，但還是有許多約會暴力事件及家庭暴力發生，因此在高嘉瑜召開記者會後，包括《朝鮮日報》、《首爾新聞》、《MBC》等知名媒體都馬上進行相關報導，指出雖然高嘉瑜遭到林男脅迫，但為了保護其他被害者還是選擇將事情公開。

韓媒《朝鮮日報》大幅報導高嘉瑜遭施暴的事件。（圖／截自朝鮮日報）

而韓國網友對於擁有高學歷背景、又有社會地位的高嘉瑜遭遇此事感到相當擔憂，認為這代表有更多的女性正因此受害，且大部分的人可能連發聲的渠道與勇氣都沒有，讓女性團體相當不捨。

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