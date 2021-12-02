隨時代演進，人們挑戰審美觀的能力也越來越大，香港電視台ViuTV最近開設新節目《肥美人》，找來29位俗稱的「棉花糖女孩」，在臉書分享她們個人資料邀網友按讚投票。截自目前為止，12號邢洋陽（暱稱：洋腸）呼聲最高，但也有眼尖網友挖出她的私人IG照片，可見她貼出的比基尼照中四肢纖細，臉蛋小巧甜美，與節目提供的官方照片判若兩人，引來網友質疑：「根本是照『騙』？」

ViuTV繼先前推出《口罩小姐》、《人造美人》選美後，最近又推出《肥美人》選美實境秀，宗旨是「美麗，應該要變得更有分量！」，並強調胖也能胖得很美、令人心動，列出參賽資格是年滿18歲以上，持有有效香港永久居民身份證的女性且BMI超過25以上的女性都可以參賽，節目從10月中開始招募參賽者。

邢洋陽私照流出，令網友驚訝照片中她身材又瘦又有料。（圖／翻攝自 IG）

ViuTV的官方臉書昨(1日)公開29名入圍名單，並要求網友在支持的肥美人參賽者照片底下按讚投票，就可以送心中的人選挺進前16強，而參賽者中最大份量的是編號8號的大尺碼模特兒陳映同 （Lezlie） ，她168公分高，體重122公斤，BMI達43.3，且她未參加比賽前就有3000多名粉絲追蹤，討論度極高。

邢洋陽私照熱傳，照片中看來四肢纖細，與官方照片落差大。（圖／翻攝自 IG）

據《香港01》報導，但投票至今票數最高的大熱門是12號的邢洋陽，身高167公分，體重72公斤，BMI為25.9，臉蛋精緻甜美，光看臉不像是發福的女孩，而另有網友起底邢洋陽的IG，平時她曾分享穿比基尼的辣照，臉蛋比官方釋出的照片更加小巧、下巴V字線條明顯，從其他照片中更可見她擁傲人上圍及纖細四肢，肚子及手臂也不像官方照片般臃腫福態，令人好奇她現實中的廬山真面目到底是什麼樣子。