香港1日再新增1例新變種病毒Omicron確診個案，為1名來自卡達、於香港轉機的38歲男病人證實帶有Omicron病毒，更一度在機場逗留4天。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良2日表示，港府需要嚴加管制轉機旅客接種疫苗規定，如果有旅客滯留，應即時進行檢測或考慮直接送往檢疫，以防在機場出現交叉感染。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（東網）

新變種病毒Omicron來勢洶洶，香港繼日前出現3例相關病例後，昨再發現1例Omicron確診。香港機管局表示，已嚴格要求所有航空公司必須安排旅客於24小時內完成轉機，未能符合規定的航空公司將可能面對懲罰措施，局方正就相關個案向航空公司嚴肅跟進。

香港機管局稱，目前香港機場並沒有滯留的轉機或過境旅客，若再有滯留旅客，會要求逗留在指定的範圍等候，並由保安人員看守，此次個案亦有相同安排，涉及的機場員工已穿上保護裝備。港府也已經將患者在機場逗留期間曾到訪的地方納入強檢，包括一號客運大樓5樓橙區，或6樓橙區，即登機閘口25-71，而目前約有20名機場員工被界定為密切接觸者，將按規定隔離。

何栢良表示，港府需要嚴加管制轉機旅客接種疫苗規定，如果有旅客滯留，應即時進行檢測或考慮直接送往檢疫，以防在機場出現交叉感染。他也提醒，香港機場工作人員要盡快接種第3劑疫苗，預防出現重症。