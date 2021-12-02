前副總統呂秀蓮今為她在12月4日「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」的首場特展宣傳，在網路秀出她當年坐牢時編織的毛衣，她說，民進黨成立時，她在美國紐約臺灣會館為民進黨舉辦募款餐會捐出這件衣服，紐約的珠寶商以6千美金買下，以現在價值來算，應該價值頗高。

呂秀蓮說，這是她美麗島事件被判刑12年，在黑牢裡面一針一線無師自通編織出來的，感動了很多人。

她說，這次特展主題是要告訴大家，台灣10年來的性別正義出現很大變化。她自創了「Her-Story 」，就是要人類歷史不論過去、現在或未來，千萬不要忽略女性，以台灣來講，1971、72年她開始批判兩性社會的不平等，一直以來，女性也是參與台灣民主化、現代化過程，因此回顧台灣歷史的時候，應該也要從「Her-Story」的角度。

她說，新北市已經幫她準備好，在板橋亞東醫院旁邊新北市市立圖書總館三樓，12月4日也下午1時30分開幕， 舉辦「新女性 Her-Story 50週年巡迴展」的首場特展，主題是：「思想起… 12月的歷史記憶」，一直展到12月31日，當天也會有很多當年美麗島時代的老朋友參加。

她說，今年8月美軍倉皇從阿富汗撤兵，引起的兵荒馬亂、流離失所，很多人開始思考，如果全世界都在倚靠單一的國家-美國，是正確、安全的嗎？

她說，很多朋友應該還記得1978年12月16日上午10時發生在台灣的事情，北京與華府同步宣布，將於兩個禮拜後，也就是1979年的元旦建交，換言之，就是美國要跟中華民國斷交。

她說，1978年的台灣是戒嚴統治時代，沒有言論自由、也沒有媒體報導，導致其實全台灣根本沒有人知道大難臨頭，當時她在哈佛大學，從美國媒體深深警覺到，美國好像要跟台灣斷交，決定放棄哈佛的獎學金回來參加當年立委跟國大黨代表選舉，共赴國難。

她說，台美斷交，在台灣社會造成多大傷害，國際發展更是一個致命的打擊，台美斷交後，在高雄舉辦一場晚會造成非常大規模的衝突，叫做「美麗島事件」。

她說，過去的往事要提醒大家，台灣今天所有的一切，得來真不容易。

她說，「美麗島事件」發生20年後，陳水扁總統正式宣布邀請她參選兩千年的正副總統，這是台灣歷史上的大事，也播下兩性共治的種子，也是政黨輪替的開始。

她說，阿富汗當年是在台美斷交後一周，蘇聯大舉進軍阿富汗，阿富汗的悲歌至今還未解除。「我們同情阿富汗，也不要忘掉美中兩強爭霸，目前台灣已成為兩強博弈的棋子，隨時都可能淪為戰場，這是台灣要嚴肅面對」。

她說，年輕的朋友太幸運，不知道過去的種種艱辛、所以她用巡迴特展方式，很希望跟所有關心台灣前途、渴望兩岸永久和平共處朋友，能夠一起來透過她及所有民主及婦女界朋友先進，50年的奮鬥，透過這段歷史，讓更多年輕朋友或者淡化它朋友有機會回顧。

她表示，如何預防戰爭、如何運用兩性的智慧，一起解除兩岸的恩怨，確保兩岸及世界的和平。