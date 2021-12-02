封測龍頭日月光投控(3711)宣布將出售中國大陸子公司，藉此優化在中國大陸的封測布局及資源運用，多家外資認為對日月光營運影響有限，均維持既有「優於大盤」及「中立」評等，目標價區間則自108～146.5元調整為107～172.5元，以亞系外資調升幅度最高。

日月光投控股價8月初觸及133.5元新高，隨後受市場雜音頻傳而震盪拉回，10月中下探92.2元的8個月低點後緩步回升，今（2）日開高後上漲2.4％至106.5元，截至午盤維持近1％漲幅，領漲封測族群。三大法人本周迄今仍賣超6283張，以投信賣超4051張最多。

日月光投控1日晚間宣布，將把昆山日月光、GAPT有限控股和旗下香港全球先進封測、威海日月光、蘇州日月新、上海日榮等子公司股權出售給北京智路資本，預計12月完成交易、認列處分利益6.28億美元，估可挹注第四季每股盈餘約4.06元。

綜合外資觀點，中國大陸貢獻日月光投控封測營收約15％，此次出售廠區產能主要為打線封裝及少量的覆晶封裝，約貢獻封測營收7.5％、總營收4～5％，毛利率略低於整體封測平均。出售後約影響每股盈餘5％，但可透過業務實力填補缺口，對整體營運影響有限。

外資認為，日月光投控此次交易估值合理，並有助改善資產負債結構，公司可能對此增加明年配息金額，並持續尋找合適投資併購標的。日月光投控在中國大陸尚有矽品蘇州矽興、日月光上海封測及無錫通芝微電子，其中以蘇州矽興營運規模最大。

眾家外資中以亞系外資最看好日月光投控，認為半導體產業將迎來長期且強勁的上升周期。相較於IC設計及晶圓代工公司股價表現優於大盤且出現倍增，營運持續優於預期、且獲利高度成長的日月光投控不僅未見倍增，且交易價格遠低於歷史平均水準。

亞系外資認為整體封測代工（OSAT）產業被市場低估，相信半導體產業正處於強勁上升周期的初期階段、且季節性變化較小，加上OSAT廠產能吃緊及設備交期拉長，應該會使日月光投控在2021～2023年維持高稼動率及更好的定價環境。

同時，亞系外資認為更高的毛利率將為日月光投控帶來更好的現金流，配合本益比偏低，可望在穩健獲利成長基礎上帶來高殖利率，維持「優於大盤」評等，目標價自146.2元調升至172.5元。

歐系外資認為，儘管日月光投控目前仍在持續反應市場對產業周期性修正的擔憂，但市場需求至明年上半年可望維持良好狀態，給予「優於大盤」評等、給予目標價120元。美系外資則因保守看待整體OSAT產業及獲利擴張前景，維持「中立」評等、目標價118元。

另一家歐系外資則認為，日月光投控此次交易簡化在中國大陸的業務，並可能提升在當地市場的地位。由於供應緊張，日月光今年大舉投資打線封裝，但歐系外資預期明年起資本支出將更聚焦在先進封裝上，維持「中立」評等、給予目標價107元。