春節連假長達9天，再加上民眾不方便出國過年，國內春節聚餐需求旺盛，台北六福萬怡酒店搶攻春節餐飲商機，除粵亮廣式料理、宴會廳推出傳統中式的除夕圍爐年夜飯專案外，敘日全日餐廳也推出超豪華自助餐檯，以高檔食材及應景料理應戰，午餐每人1780元+10％，可享用各式異國料理自助餐檯，晚餐時段更加菜至豪華饗宴，無限量供應海膽握壽司、烏魚子、鮑魚人參雞湯、Prime肋眼牛排等高級食材外，再每桌加贈帝王蟹、波士頓龍蝦（每人半尾），還有過年必吃佛跳牆、紅蟳油飯，將分成2輪用餐場次，豐富價2680元+10％。

粵亮廣式料理主廚團隊也精心設計新年美味桌菜，十人宴席32000元+10％，針對小家庭也推出五人合菜17500元+10％，若於包廂內用餐，則為十人宴席38000元+10％，再享專人全程VIP服務，還有好禮三選一（高級威士忌一瓶/紅酒兩瓶/果汁兩壺）。此外，凡於除夕至大年初六期間至粵亮廣式料理享用桌菜或合菜，再加碼贈送伴手禮「芋香鮮奶黑糖糕」一份，象徵虎年好運連發。（喝酒不開車，未成年請勿飲酒）

此外，館內宴會廳也針對偏愛傳統桌菜圍爐的賓客推出虎福臨門除夕圍爐宴，包含5人中式圓桌盛宴17500元+10％，以及10人中式闔家盛宴32000+10％起，主廚團隊精心準備多道經典招牌美饌，席間可享3小時果汁、中式熱茶無限暢飲，每桌再提供Elite Concept一禮莊園新年主題花藝一組。民眾享用五星美食之外，現場還能夠欣賞財神報喜熱鬧拜年、魔術、變臉表演等精彩活動，還有畫糖、造型氣球等互動攤位，讓大小朋友們一同共享好吃又好玩的溫馨團圓時光。

除了除夕圍爐享用大餐，粵亮廣式料理於初一至初六也規劃春節限定餐點外，也有個人套餐1888元+10％、十人桌菜18888元+10％，今年更特別主打烤鴨，推出春節滿堂吉慶鴨合宴7999元+10％，較去年同期更優惠2000元，可供4~6人享用，平均每人最低不到1500元，就能盡情大啖烤鴨盛宴。