百萬年薪是大家的夢想，一名快要30歲的女網友感嘆地說，她在醫療業工作，但不是醫師或業務，所以薪水很低，看到親戚去做理專和律師的薪水都不錯，不知道如果現在砍掉重練，去考證照當理專，有望在5年內達到年薪百萬嗎？引起網友熱烈討論，一名人資也回應表示，那些門檻低、轉職容易的產業多難拿到高薪，若無特殊專業想拿高薪，只剩下3大出路。

一名女網友在Dcard上發文表示，她現在醫療產業工作，但本身不是醫師，也不是業務，所以每個月的收入都很低。而親戚的小孩在做保險、理專和律師，其中做理專的親戚才入行短短3年，每月薪資加上獎金，年收入幾乎快要破百萬；而當律師的那位目前在事務所工作，每月薪資大約5至6萬元，但幾年後想出去開業，而他估計像老闆那樣年薪應該也是幾百萬跑不掉。

女網友指出，如今想重考醫牙已經太難了，但脫離醫療背景，她幾乎沒有任何技術性知識，二類理工電機的產業她也不太擅長，所以看來看去好像就剩下第一類組的路可以試試看。她目前只知道想當理專需要考專業證照，且因為工作是業務性質，所以業績壓力很大，但只要可以撐下去年薪百萬不是問題。

女網友坦言，她現在已經快要30歲了，對人生還是非常迷惘，也不太知道自己未來應該要做什麼，但也不想要一輩子只能拿低薪過日子。她的目標是可以在5年內到達平均月薪10萬元，不知道現在砍掉重練去當理專賣保險是不是個明智的決定？

不少網友搖頭說，現在大家知道的高薪鐵飯碗，不是門檻很高，就是太操，只能說沒有能力的人還是好好工作吧！另也有曾擔任理專的網友回應，金融業最缺理專，因為雖然門檻不高，但抗壓性要高到爆炸，入行以後能否撐下去真的看個人，因為照三餐被「洗臉」是日常，當初同期進來的人，如今全都走了。

另有一名自稱是人資的網友則說，一般公司只願意給4種人很高的薪水，分別是值錢的專業、業務、高階主管和拿健康換錢的。那些容易轉職、門檻較低的工作，通常薪水都不怎麼樣，只能說如果沒有特別的專業想轉職拿百萬年薪，唯一的出路大概只剩下國考、國營等產業，要不然就是花2年去洗個理工碩士，進去台積電當設備。