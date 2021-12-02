美國海軍學會新聞網(USNI)1日報導，有鑑於獨特的地緣政治地位，加上被中國大陸、日本等強權包圍；南韓海軍建軍目標已不再侷限於因應來自北韓的威脅，而是放眼遠洋、著手擴建一支成熟的藍水艦隊。

報導中指出，南韓的兩大海軍造船廠─位於蔚山的現代重工(HHI)與玉浦大宇造船海洋公司（DSME），正積極建造水面艦、提升潛艦能力，提供南韓海軍更強大的攻擊火力，以在更廣泛的區域執行任務。

這一過程正快速推進之中。過去幾個月以來，南韓海軍的水面艦隊與水下部隊採取一系列的大動作；2021年11月，南韓海軍為大邱級巡防艦(預計共建造8艘)的7號艦舉行命名儀式，名為「天安號」(FFG 826)，預計2023年正式撥交。天安號與11年(2010年)前遭北韓魚雷擊沉的巡防艦同名，重新命名有紀念該艦之意。

一樣在11月，HHI簽署5.33億美元的合約，生產第二批次世宗大王級驅逐艦(KDX-III)2號艦，預計2026年交付。2021年10月，HHI為世宗大王級驅逐艦第二批次的首艦安放龍骨，預計2022年下水、2024年交付。同月，HHI與南韓航太（KAI）簽署合作瞭解備忘錄（MOU），為南韓海軍共同設計與研發新3000噸輕航艦(CVX)，這是南韓首艘航艦。

時間再往前撥，2021年9月，HHI島山安昌浩級(KSS-III)第一批次的三號艦申彩浩號(SS 086)下水。申彩浩號為柴電攻擊潛艦，預計2024年交付。同月，DSME與南韓防衛事業廳（DAPA）簽署總額達8.87億美元的合約，用於島山安昌浩級第二批次的2號艦。9月28日，DSEM為大邱級巡防艦6號艦舉行下水典禮，並命名為浦項號(FFG 825)。

南韓海軍成立第七海上任務分遣隊，是其首個能執行遠洋任務的單位；任務內容涵蓋海上交通線維護、參與多國安全行動。圖為南韓海軍文武大王艦訪問馬尼拉。(圖/美聯社)

南韓國防研究員金在燁( Jae Yeop Kim, 音譯)表示，南韓一直都有打造遠洋海軍的雄心，而與該國的安全挑戰有關。長期以來，首爾面對的威脅不僅來自北韓；考量到南韓獨特的地緣政治地位，以及被中國大陸、日本等國包圍，都強化其建立藍水海軍的意圖。

2020年年底，南韓發布《2021至2025年中期防衛計畫》(MTDP)，更進一步確定南韓朝遠征作戰發展。依據MTDP，南韓的國防預算提升達6.5%，5年內將提供2350億美元；其中，約3分之1的經費將用於採購新裝備。

目前南韓海軍已有10多艘的遠洋作戰船艦，包括6艘的忠武公李舜臣級驅逐艦、3艘世宗大王級驅逐艦、9艘孫元一級傳統潛艦與2艘獨島級兩棲突擊艦。

金在燁表示，這些艦艇讓南韓海軍得以成立第七海上任務分遣隊(7th Maritime Task Flotilla)，這是南韓海軍首個能執行遠洋任務的單位，任務內容涵蓋海上交通線維護、參與多國安全行動，如2009年以來的亞丁灣反海盜活動。

金補充道，第七海上任務分遣隊只是首爾初試啼聲，其更計畫在2030年代初組件一支真正的藍水水面艦隊。遠洋水面艦隊由3個艦隊共同組成，成員包含KDX-II、KDX-III與其他新型艦艇，這與日本海上自衛隊的護航艦隊類似。