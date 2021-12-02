近來出現不少外資法人購買豪宅的交易，位於台北市松山區豪宅「華固名鑄」，一口氣成交15樓2戶，總金額約4.4億元，平均每坪208萬元，買家為境外法人「塞席爾商紅岩投資」，以無貸款買進，今年稍早時，「信義首席公館」23、24樓也分別由英屬維京群島的3家公司以約13.8億買下4戶，不僅買得積極，不貸款出手也頗為豪氣。

今年5、6月間，「華固天鑄」25樓，則由英屬維京群島商翔綾以2.7億元購入，平均單價145.3萬元；英屬維京群島商君德則以2.1億元買下「西華富邦」17樓，平均單價142.1元。

根據內政部統計，今年前10月外國人(含外資法人)購買國內不動產共1069棟，與去年同期966筆相比，多了103棟，年增1成，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年平均多在1200-1300棟左右，目前看來差異並不大。

張旭嵐指出，近年豪宅市場有不少登記開曼群島、英屬維京群島、塞席爾商、薩摩亞商的購屋案例，這些都是屬於境外法人公司，因為隱密性高，不受外匯管制，在這些國家設立的法人，可以免繳營業所得稅、營業稅、印花稅，因此有免稅天堂之稱。外資回台購置不動產，房地合一稅持有2年內處分課45%，逾2年為35%，雖然比本土法人嚴苛，不過可以減少資金直接用個人名義從海外回來衍生額外的稅務風險，因此成為不少海外台商事業經營和資金調度的規劃之一。

另外，市場還有不少僑外資的豪宅交易，張旭嵐表示，所謂的僑外資，就是外國人或華僑投資人在本國所設立公司，雖然一樣有海外資金背景，但由於在台灣是有合法登記的法人，因此購置不動產的房地合一稅，在今年修法後，2年內一樣是45%，2到5年35%，逾5年則降至20%，在處分不動產時，有多一層長期持有的稅制優勢。

今年以來包括買家為「安立國際投資」無貸款買入中正區豪宅「頂禾園」13樓戶，總價2億8921萬元、平均每坪180萬元，共216.74坪；以及明山投資買「帝景水花園5」、泰三投資買「敦南御所」、天河投資買「碧湖畔」等，這些僑外資，都以現金買進豪宅，顯示富豪偏好以不貸款的方式，做資產配置。