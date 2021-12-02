「百果勢集」線上購物網平台設計活潑，民眾只要滑滑手機，產地新鮮水果即直送到家。（王文吉攝）

台中東勢媳婦蔡心蓮（右二）結合東勢小農成立「百果勢集」線上購物網，便利消費者採買產地直送鮮果。（王文吉攝）

「百果勢集」線上購物網於東勢區農會舉辦線上購物網發表會，並展示水梨、甜柿、椪柑、蘋果等優質鮮果。（王文吉攝）

原是上班族的蔡心蓮嫁到梨山而接觸農業，她16年前在東勢買地種水果。由於今年疫情慘重，蔡心蓮深感果農看天吃飯，她爭取農糧署補助，結合地方小農，成立「百果勢集」線上購物網，以「逛市集」的型態便利消費者採買，民眾只要滑滑手機，產地新鮮水果即直送到家。

蔡心蓮原從事行銷工作，20年前嫁給梨山果農，並協助丈夫行銷。16年前，蔡心蓮在東勢區買地種植高接梨，開啟小農人生。她說，剛開始連農藥瓶都不會開，也分不清肥料成份與差異，靠著不斷的學習，全心投入果樹栽種、培育、接枝、採果、到包裝、銷售、配送等。

蔡心蓮表示，身為農民沒有多餘的本錢，每一步都要小心翼翼，才能踏實的向前走，去年受疫情影響，原來活絡的鮮果市集，全面停止實體的產銷活動，影響東勢小農生計。

蔡心蓮加入東勢區梨產銷班第3班，榮獲109年農糧署「全國農業女力創意點子競賽」第三名，獲得50萬元補助，並進行「食在當季新鮮果子聯盟」計畫。

蔡心蓮邀請津鎮果園、泉霖果園、梨山金星果園、林老師果園等小農加入「百果勢集」線上購物網，以「逛市集」型態便利消費者採買，動動手指滑手機，享有高接梨、甜柿、芭樂、柑橘等鮮果從產地直送到家。

「百果勢集」線上購物網具小農特色與創意，由國際紅點、IF設計得獎的極思數位商略有限公司規劃。蔡心蓮表示，藉由科技雲端數據及創新服務，打造全新農業智慧購物體驗，聯合東勢果農，打造新零售生態，將東勢四季產出的優質鮮果，無時差地推廣至全台各地。