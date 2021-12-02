民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，檢警查扣林男手機發現確實握有包含高嘉瑜在內的4名女子不雅照，恐被散布。法務部長蔡清祥昨表示，針對未經當事人同意散布性私密的犯罪，法務部在案發前已提出修法草案，正在由行政院審查中。對此，行政院發言人羅秉成今表示，法務部已把修法草案送到行政院，會立即進行審查，相關配套也會調各部會處理，盡速送立法院審議。

針對檢警在林男手機查扣高嘉瑜等4名女子不雅照，有關未經當事人同意散播性私密的犯罪，蔡清祥昨日表示，在本案發生前，法務部就已經提出修法草案，草案正由行政院審查中。

羅秉成表示，有關性私密影像罪等，法務部已經把修法草案送到行政院，會立即審查，也會協調各部會處理配套措施，行政院會通過後將會盡速送立法院審議。

不過，外界質疑，檢警大動作拘捕林男並搜索其住處，原因在於高嘉瑜是社會矚目的人物，羅秉成強調，高嘉瑜雖然是政治人物，政府執法標準沒有身分高低分別，更沒有知名度大小區隔，依法執法，相關案件處理不該有差別對待。

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