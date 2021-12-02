大陸中新經緯用戶端2日報導，加拿大鵝「中國大陸門市拒不退貨」風波，持續發酵。加拿大鵝股價當地時間1日收盤，跌7.42％至41.28美元／股，連續兩個交易日下跌，創下近18個交易日股價新低。報導分析，在這背後，中國市場是加拿大鵝疫情下業績增長的主要動力。在享盡中國市場紅利同時，如果還想著以「雙標」對待消費者，那麼等待著它們的只有「一地鵝毛」。要知道，誰讓消費者的心「涼涼」，誰或許就離「涼涼」不遠了。

據報導，盤古智庫高級研究員江瀚認為，加拿大鵝之所以會有這麼大的成功，源於這幾年在中國市場的快速發展。被打上「羽絨服界的愛馬仕」標籤後，形成了消費者對加拿大鵝就是高端奢侈品象徵的概念，也形成對市場的積極推動效用。

江瀚說，這次加拿大鵝在不同國家採用不同的消費者保護措施，極大傷害了中國消費者的感情，是一種嚴重的「雙標」行為。「中國是加拿大鵝的主要銷售管道，是非常重要的市場，但企業卻採用如此奇怪的做法，無疑是非常大的問題。對這樣的國際品牌來說，真的需要好好沉下心來學會如何尊重中國市場，否則消費者完全可以用腳投票，選擇將這個品牌徹底拋棄掉。」

報導指出，值得注意的是，近年來，因「中外雙標」而「翻車」的國外品牌並非個例。今年8月，夢龍雪糕因用料中外標準不一遭到不少網友聲討和抵制。

大陸央視財經報導稱，聯合利華全球副總裁曾錫文受訪時承認夢龍在歐洲用的是濃縮奶，在中國用的是奶粉。之前，品牌方及曾錫文都曾否認這一事實。據悉，中國也是「夢龍」霜淇淋的第一大市場。

此前，宜家2016年「奪命抽屜櫃」事件也備受關注。在召回有問題的瑪律姆抽屜櫃時，企業直接忽略中國消費者，直到被相關部門約談才宣布召回。

報導分析，自進入中國市場以來，加拿大鵝便以動輒上萬元價格屢次「出格」，甚至一副口罩都標價上千元。然而，在高昂價格背後，加拿大鵝提供給消費者的並非是配得上定價的服務，而是赤裸裸的區別對待。事實上，在被上海市消保委約談時，加拿大鵝相關人員對口口聲聲強調的「可以退款」依據的法律、怎樣界定都不清楚。

分析稱，只是「改口」難以服眾，加拿大鵝必須意識到，要改變的不是「面子」而是「裡子」。羽絨衣出現品質問題，憑一句「中國大陸地區不能退貨」讓消費者碰壁不說，後續還處處設卡。能立下這樣的霸王條款，挑戰中國法律，讓人不禁發問：誰給了加拿大鵝傲慢的底氣？

報導質疑，如果沒有這樣死磕到底的消費者，沒有媒體的曝光，加拿大鵝的傲慢又將持續多久？近年來，多家國外品牌頻現品質和售後問題，這次加拿大鵝事件，無疑是給洋品牌們的又一記警鐘。若說以往部分消費者對國外品牌還抱有仰視態度，那麼隨著中國市場日新月異的發展和國貨的強勢崛起，洋品牌們早該摒棄優越感，學會腳踏實地。