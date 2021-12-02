「草屯愛的書庫共讀館」斥資1.5億元打造，基地面積達488坪，樓地板面積800坪，包含地上3樓地下1樓，包含主題共讀書箱、數位閱讀專區、兒童課後教育中心，預計2024年完工。（財團法人台灣閱讀文化基金會提供／吳建輝彰化傳真）

2日基金會首座「愛的書庫共讀館」在發源地草屯舉行動土儀式，由基金會董事長廖祿立、南投縣長林明溱、廣隆光電董事長李耀銘等人主持動土。（吳建輝攝）

《微熱山丘》創辦人許銘仁（左）也特地從微熱山丘搬了一塊奠基石，與基金會董事長廖祿立（右）一起置放在基地吉位，祈福工程順利。（吳建輝攝）

台灣閱讀文化基金會致力於推廣閱讀，首座「愛的書庫」就在南投虎山國小成立，如今16年過去了，基金會在全台已經設置344座書庫、購置超過144萬本書，累積閱讀人次突破6000萬人，2日基金會首座「愛的書庫共讀館」在發源地草屯舉行動土儀式，董事長廖祿立表示，心中充滿感慨，走了一圈再度回到草屯，除了感恩還是感恩。

921地震後一群在南投災區服務的中小學教師發起共讀活動，因經費不足找上美律實業董事長廖祿立協助，爾後加上各界企業與921災後重建基金會協助，2005年4月創立首座「愛的書庫」，後921基金會停止經費補助，廖祿立董事長號召企業界，在2006年成立「台灣閱讀文化基金會」，延續「愛的書庫」運作。

廖祿立表示，「草屯愛的書庫共讀館」斥資1.5億元打造，基地面積達488坪，樓地板面積800坪，包含地上3樓地下1樓，包含主題共讀書箱、數位閱讀專區、兒童課後教育中心，預計2024年完工，另外館內設置「大腦發展與學習聯合實驗室」這也是耶魯大學實驗室與民間團體的首次合作，意義非凡。

廖祿立說，台灣閱讀文化基金會，從無到有一個鄉鎮一個鄉鎮去拓展，心中滿滿的感謝，是愛、幸福與希望的傳遞，感謝所有幫助的企業界、南投縣政府、以及所有志工朋友，建置經費募集約2年的時間，也謝謝所有善心人士，一起打造洋溢幸福與希望的共讀園地。

南投縣長林明溱表示，感謝廖董事長疼愛南投子弟，讓南投有一個這麼好的共讀館，當時得知廖董事長要興建共讀館十，就承諾有困難一定會來幫忙，據了解目前只剩下建築執照審核，縣府也會盡快來完成審查，讓共讀站能早日動工，並如期如質完工。

「愛的書庫共讀館」與一般圖書館大不同，館藏種類多還一種多本，推廣一起閱讀，閱後討論，一起分享個人觀點與聆聽他人想法，未來要入館必須要攜伴2人以上，不開放個人入館，這樣才能一起「共讀」。