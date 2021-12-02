想要提升生活品質，除了注重硬體的裝潢、擺飾，在室內擺放喜愛的香氛同樣能帶來療癒的效果，今年冬天香氛控絕對不能錯過Vana Candles、JD SCENT、Oui Organic、W.SHOW推出的居家香氛，一點巧思就能打造出令人愉悅的芳香空間。

▍1.Vana Candles暖燈、香氛蠟燭

瑞典香氛品牌Vana Candles在台北東區開設全新品牌概念店，邀請李霈瑜擔任開幕嘉賓，李霈瑜很喜歡使用香氛，非常喜歡Vana Candles暖燈系列的產品，款式多元，又能選擇喜歡的味道搭配。Vana Candles因應聖誕節，推出許多聖誕限定商品，包含福袋和門市限定的禮盒，一同體驗源於北歐瑞典純粹的天然香氛，並感受充滿溫馨的北歐耶誕氛圍。

Vana Candles推出聖誕節福袋，共有四款可供選擇。（邱映慈攝）

Vana Candles麋鹿大豆蠟香氛蠟燭香味清新，是品牌熱銷的經典商品。（邱映慈攝）

門市限定的蠟燭禮盒，用優惠價格一次入手5顆蠟燭。（邱映慈攝）

▍2.JD SCENT擴香瓶

JD SCENT是簡單生活集團旗下的全新居家生活香氛品牌，香氛採用英國芳療法貿易協會&美國USDA有機認證精油成分，搭配美國EWG網站綠色指標安全級擴香基劑，首波三款室內擴香：早晨7A.M.活力柑橘調、午間2P.M.帶有沁涼感的薰衣草香氣，與夜晚10 P.M.療癒簡單玫瑰，天然精油香氛，讓每次的深呼吸，都能感受滿滿大自然治癒能量。

JD SCENT推出三款室內擴香。（圖／品牌提供）

▍3.Oui Organic有機單方精油

法國品牌Oui Organic推出5款通過歐盟ECOCERT有機認證的有機單方精油：尤加利、白千層、乳香、葡萄柚及依蘭依蘭，皆於法國製造，以100%有機植物精華萃取，香氣濃郁自然，每一款香氣都有獨特的香氣和功效，無論是居家空間芳香，或是與基底油調和為肌膚保養調理，都能讓生活的美好再升級。

Oui Organic推出5款有機單方精油，為秋冬增添幸福療癒氣息。（圖／品牌提供）

▍4.W.SHOW守候天使擴香

W.SHOW保養系列特有的清新香調一直以來好評不斷，品牌於是開始研發居家香氛系列，終於在今年聖誕節前夕推出「守候天使擴香」，前調是清新的小蒼蘭與檸檬草的融合，中調漸入沈靜美好的琥珀與柑橘，後調餘韻是綠玫瑰、廣藿香與鳶尾花，可放置於臥室、浴室、客廳或玄關等處，散發馨香氣息，輕鬆營造室內愉悅氛圍。