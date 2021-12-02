台南市安南區頂安街長度約112公尺的道路，卻出現寬度從4.5米至15米不等的情形，是當地民眾口中的「香腸路」，民眾出入相當不便，台南市政府今年投入4000萬元拓寬頂安街後段道路，完工後，民眾不用再屈就一節一節的香腸路，頂安街也可銜接台19線。

安南區頂安街屬於舊部落，往東銜接安和路2段（台19線），往西銜接長溪路2段，雖為15米計畫道路，但部分道路7.5米屬於都市計畫道路範圍，另有7.5米則屬尚未開闢的市地重劃範圍，因此，形成全長約112公尺的道路，卻有寬度4.5米至15米不等的現象，加上路邊常有地上物阻礙，造成路寬驟減，人車通行很危險。

工務局指出，安南區頂安街（後段）道路拓寬改善工程，拓寬開闢長度約81.5公尺，順著路形改善寬度11.65至9.4米，主要工項包括北側側溝、碎石級配底層、AC路面鋪設，並將既有電桿及路燈更換LED燈具，遷移至北側新建側溝旁外，另中華電信管線採地下化後電信桿拔除，包括徵收拆除障礙地上物，現已順利完工，地方民眾也樂得終於揮別「香腸路」。