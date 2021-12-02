想要擁有健康的身體，良好的睡眠習慣和品質是必不可少的條件之一，如果睡不好，失智、憂鬱症、肥胖三高、心血管疾病等都可能找上門。營養師戴岑樺在臉書分享，色胺酸、維生素B群以及礦物質鈣鎂，是能夠幫助睡眠的3大營養素。

營養師戴岑樺在臉書粉專「叮噹營養師」發文透露，睡眠和我們的大腦記憶、認知功能、荷爾蒙分泌息息相關，有研究指出，長期睡眠時間少於6小時以上，大腦認知功能、情緒、血糖控制、食慾調控，甚至免疫系統等都會受到牽連，他也列出了4項因為睡眠不足而產生的負面影響。

1、饑餓感、食慾增加：睡眠不足會影響食慾調節中樞，增加饑餓感和食慾，尤其是對碳水化合物的食物（甜食），會有更強的慾望。

2、肥胖問題：食慾增加就可能導致飲食過量，進而造成肥胖問題，同時也會有血壓升高、血糖控制不佳的狀況出現。

3、生長激素下降：生長激素主要是在睡眠時間分泌的，當睡眠不足時，生長激素就會下降、體內的壓力荷爾蒙皮質醇濃度上升，一來一往的作用下造成肌肉合成不易、分解增加。

4、大腦認知功能下降：睡眠不足的話，大腦的認知功能會下降，反應能力、專注度、判斷力也都會跟著降低，進而影響到整體工作表現、運動表現。

此外還有研究結果顯示，運動員的睡眠時間若是少於8小時，尤其是少於6小時，受傷的比例就會增加，此外有氧能力、肌力、肌耐力、垂直跳高能力也都跟著下降。

所以想要擁有好的運動表現、健康狀況，良好的睡眠是非常重要的，營養師戴岑樺也在文中分享了4招改善睡眠品質的方法，包含睡眠充足、午睡20-30分鐘、睡眠環境夠黑且不滑手機、睡前避免大量飲酒、飲食，也不要攝取咖啡因；另外色胺酸、維生素B群（B2、6、12）以及礦物質鈣、鎂等營養素都能夠幫助睡眠。