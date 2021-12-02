四大公投進入最後倒數階段，國民黨陷入黨籍縣市長跟黨中央保持距離局面。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，真的不要中民進黨的計，民進黨就是希望製造國民黨的紛擾，從今天到18日投票日，都有安排民代和地方首長的相關活動，要請大家拭目以待。

國民黨主席朱立倫上午出席國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的「百萬網紅不是夢」新書發表會。（趙婉淳攝）

朱立倫上午出席國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的「百萬網紅不是夢」新書發表會，媒體關注藍營縣市長在公投議題跟黨中央保持距離，其中新北市長侯友宜在國民黨12月17日的夜宿活動中，已安排公務行程，似乎沒打算參加，而中常委昨天也有砲轟藍營縣市長像一盤散沙等狀況。

國民黨主席朱立倫上午出席國民黨副祕書長、台北市議員羅智強的「百萬網紅不是夢」新書發表會。（國民黨提供）

對此，朱立倫說，他昨天特別在中常會中強調，不要中民進黨的計，他們就是希望見縫插針，制造我們黨內的紛擾，而國民黨全黨一致努力，他今天跟羅智強在一起，接下來還有很多民代、地方首長等，都有安排相關的活動，將持續到18日投票日當天，請大家拭目以待，不用現在問他細節。

至於國民黨對於羅智強在2022年地方選舉是否會有更上一層的角色安排，比如縣市長選舉？朱立倫說，羅智強是國民黨最有戰力的戰將，既然他很有戰力，台灣需要他，相信國民黨更需要他，他對黨來講就是一個戰將，到時候哪邊需要他，他就會全力以赴。