香港昨增最新一例感染新變種病毒Omicron的輸入個案，曾經因為簽證問題在機場禁區逗留4天，離境前檢測呈陽性。機管局表示，已嚴格要求所有航空公司必須安排旅客於24小時內完成轉機，未能符合規定的航空公司將可能面對懲罰措施，局方正就相關個案向航空公司嚴肅跟進。

香港機管局強調，目前機場並沒有滯留的轉機或過境旅客，若有滯留旅客，會被要求逗留在指定的範圍等候，並由保安人員看守。此次確診個案亦有相同安排，涉及的機場員工亦已著上個人保護裝備。