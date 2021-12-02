「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，林1日晚間準備移送至法院召開羈押庭時，對著媒體提出3點聲明，強調偷拍不是事實等。對此，律師林智群在臉書寫下，希望林能找個律師控制他的嘴巴，直言他說的話會害死自己。

林秉樞涉嫌於上月11日於板橋一間飯店房內毆打高嘉瑜，消息於同月底被週刊爆料曝光，高嘉瑜鼓起勇氣提告後，警方於1日凌晨赴林男下榻的飯店將其拘提到案，經檢方複訊向法院聲請羈押禁見，法院於2日凌晨裁准。

然而林秉樞在被移送到法院羈押庭的過程中，面對大批守候的媒體大言不慚的提出三點聲明自清，第一點、「若有傷害嘉瑜之處，在這公開道歉」；第二點、「很多人說他偷拍與握有私密影片，但那絕對不是事實，影片為嘉瑜本人掌鏡，沒有外傳，對方常常傳照片給我，沒有所謂偷拍或外流的問題。」；第三點、「關於拘禁，這絕對沒有，如果有的話，她怎麼會來參加我媽媽的告別式」，並說自己比高嘉瑜高壯許多，確實有讓她受傷，「她個性確實不好，但我個性也很不好啦」。

對此，律師林智群在臉書發文感嘆，「那個，麻煩林秉樞找律師控制一下他的嘴巴，他會害死自己的，可以讓他閉嘴的就是好律師」。

不少網友見狀留言回應，「就想看他被法律制裁」、「加害者本身也是法律系畢業，他應該很清楚，他可以不用閉嘴！」、「讓他說！通通讓他說！要看看他會挖什麼洞給自己跳」、「他沒有害死自己，會很多女性被他害死」。

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