「2021台灣最佳國際品牌價值調查」今（2）日公布，工業電腦大廠研華(2395)連4年穩居前5名，以6.32億美元榮獲第5名、品牌價值年增1％。中租-KY(5871)則連8年入榜，以3.87億美元名列第12名，品牌價值年增10％，與2014年首度入圍時相比則已翻倍。

「台灣國際品牌價值調查」由經濟部工業局主辦，台經院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand鑑價。面對國際政經情勢動盪與疫情再起衝擊，台灣品牌2021年總體價值仍逆勢成長13％、成長率創近10年新高，前25名總體價值達117.06億美元。

研華工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華營運雖受疫情及缺料等不可控因素影響，但受惠企業應對策略發酵，使業績持續回升。隨著全球疫苗普及率提升、AI+5G持續建設、各地基礎建設及新能源相關需求強勁，前三季營收仍創同期新高、顯示全球景氣逐步復甦。

蔡淑妍進一步指出，研華趁疫情之際展開5年品牌願景規畫，期許研華至2025年成為全球產業物網平台前十大領導企業目標，更期望藉此帶動智慧工業、城市、服務生態系蓬勃發展，促成智慧物聯解決方案落地，成就客戶成功。

此外，研華結合環境、社會和企業治理（ESG）推動，以綠色產品設計與綠色營運、物聯網普及共益，以及員工及社會共好等三大軸面連結企業核心競爭力，延續有意義賽局，並以永續經營為核心，成就社會、股東、客戶、員工四構面的平衡與共利。

而Interbrand認為，中租在疫情衝擊下，業績、獲利與資產品質仍維持穩健表現與成長。台經院副院長周霞麗指出，中租控股除在租賃本業表現亮眼，更發揮企業社會責任，結合ESG精神發行綠色債券，近年推展綠色能源事業成績斐然，目前已有逾2500座太陽能電廠。

中租董事長陳鳳龍則表示，集團在台聚焦中小企業融資服務，發展多元化產品、太陽能融資、個人消費分期等，同時積極布局中國大陸及東協深耕有成，名列越南第一、柬埔寨和馬來西亞前二大、泰國前五大租賃公司，未來將持續致力永續經營，創造更大的品牌價值。