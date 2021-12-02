近年詐騙簡訊、廣告猖獗，讓許多民眾相當困擾，有網友上網抱怨垃圾訊息讓她不堪其擾，即使封鎖也封鎖不完，感到十分無奈，沒想到文章意外釣出內行人分享1招超狂解法，就能讓iPhone手機用戶避免收到罐頭簡訊。

該名網友在Dcard論壇上發文表示，本來覺得Line被攻擊（狂加好友）就算了，但最近一直收到垃圾簡訊推薦股票相當擾人，「我連飯都吃不飽了，還買什麼股票，真的是夠了，如果有收到的可以回報災情嗎？讓我知道我不是一個人。」

話題引起網友們共鳴，不少人都有相同的經驗，「我最常遇到的就是：你怎麼還沒聯絡我呢？我是xx股票blablabla」、「最近一大堆，我都故意加進去跟他們玩一玩，最後再搓破他們，對方會大怒，然後封鎖他們」、「我剛剛才收到，昨天有兩封….」、「我也幾乎每天都會收到，已經刪很多則。」

文章也釣出內行人分享避免收到垃圾簡訊的方法，他先點出該類簡訊主要都是透過E-Mail發送，因此iOS的用戶只要到設定裡，點選訊息項目中的傳送與接收，再將裡面的電子郵件取消勾選，就能避免收到圾垃簡訊。

有網友回報，取消勾選後就不會再收到垃圾簡訊，若平常較少使用iMessage也可以一併關閉，收到垃圾訊息的機率也會降低，「這個可以關掉，我關掉之後就沒收過，不然一天好幾封，還有三更半夜再傳的」、「直接關掉iMessage功能也可以防止收到垃圾簡訊」、「直接關掉iMessage跟E-Mail就收不到了，不然就封鎖跟檢舉帳號或訊息。」