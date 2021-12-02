新竹縣議員鄭昱芸涉嫌以人頭詐領助理費22萬餘元，被檢方羈押以貪汙罪嫌起訴後，新竹地院日前判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年。鄭2日在臉書發表聲明，指「對有罪判決深感遺憾，必定上訴爭取清白」！

鄭昱芸聲明指出，法院應本於無罪推定之原則、公平法院之立場，依嚴謹證據法則，就本案詳予調查釐清，不應以共同被告充滿瑕疵且與客觀事實不符之陳述入人於罪。對於有罪判決，本人必定依法上訴，並堅信司法終將還給本人應有的清白。

聲明中指對她不實指控的共同被告吳姓、陳姓母子，其供（證）述充滿瑕疵，她曾多次請求准予拷貝或檢視共同被告偵訊光碟以確認共同被告供（證）述之實性、筆錄記載是否相符，法院均未允許，事實調查及程序保障未臻周延、難認公允。

鄭昱芸並指自己在過程中一度被羈押禁見140天，不僅使司法天秤傾斜，亦致她身心及聲譽造成如同凌遲般痛苦，無論多難，她在此承諾會堅持奮鬥到底，除爭取清白之外，亦必切實履行，本人應執行之一切職務，不令支持者失望。