MIKIMOTO日前甫在巴黎發表的「The Japanese Sense of Beauty」系列珠寶，即起至6日在台北101旗艦店登場，台灣是全球巡迴展的首站，作品融入浮世繪、摺扇、青海波紋樣、江戶切子、十二單和服與繩結等東瀛文化元素，詮釋氣韻雅致、充滿禪風詩意的東方珠寶之美。

MIKIMOTO「The Japanese Sense of Beauty」系列珠寶登台，青海波紋造型蛋白石珍珠項鍊是最具代表性的作品，1540萬元。（MIKIMOTO提供）

「The Japanese Sense of Beauty」系列總數逾60件，因為太受歡迎，吸引VIP爭相搶訂，台灣雖是全球巡展首站，也只剩下22件作品，可見受歡迎的程度，其中最具代表性的是青海波紋蛋白石珍珠項鍊，也是全場最貴的作品，幸好尚未售出，才有緣來台參展。

西方珠寶講究的是貴氣，大顆的寶石光芒四射、璀璨閃耀，展現光彩奪目的霸氣；東方珠寶講究的則是意境，精巧細緻的工藝、曖曖含光的內歛含蓄，流露超凡脫俗的品味，MIKIMOTO今年登場的「The Japanese Sense of Beauty」珠寶，巧妙結合東西方珠寶的特色，以華美鑽石、彩寶和珍珠，融入精巧細膩的鑲嵌工藝， 濃濃的東方美學，在眾多珠寶品牌當中，顯得獨樹一幟、風格別具。

MIKIMOTO青海波紋造型蛋白石珍珠耳環，171萬元。（MUKIMOTO提供）

一款MIKIMOTO飛瀑胸針，取自浮世繪 (ukiyo-e)的飛瀑美景，呈現春雪消溶山崖瀑布飛濺之美，祖母綠與翡翠玉石打造倚崖傍水蒼翠青松，並以鑽石和藍寶石串成的流蘇詮釋瀑布，春意盎然的山景躍然眼前。

以日本傳統裝飾紋樣「菊花疊瓣紋」 (Mujinagiku)也成為珠寶創作的靈感，一件菊花胸針以美樂珠為菊花花蕊，並以鑽石鑲飾菊花花瓣迎著陽光緩緩綻放的瞬間。經常出現在和服刺繡和傳統繪畫的日本扇子，也成為MIKIMOTO珠寶的主題，一件扇子、皓月與胡枝子構成的胸針，優雅演繹秋天夜晚澄凈舒爽的美景，金色南洋珍珠猶如一輪明月，別有一番意境。

另有以日本源氏物語繪卷等古著中常見的「十二單衣」 (junihitoe)創作的胸針，將日本傳統服飾一件件疊穿的特色融入作品當中，勾勒奢華之美。

MIKIMOTO春之瀑布胸針，取自浮世繪 (ukiyo-e)春天山崖的飛瀑美景，899萬元。（ MIKIMOTO提供）

Mikimoto以日本傳統禮服一件件疊穿的特色為靈感打造「十二單衣」造型夏之胸針，277萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO秋夜花卉摺扇造型胸針，扇子、皓月與胡枝子演繹秋夜澄凈詩意之美，369萬元。（MIKIMOTO提供）