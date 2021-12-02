《阿達一族2》劇情圍繞在注定全程出包的家族旅遊。（UIP提供）

即將在跨年檔期推出的全新動畫喜劇續集電影《阿達一族2》，英文版黃金配音陣容莎莉賽隆（Charlize Theron）、奧斯卡伊薩克（Oscar Issac）、克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）等全數回歸，中文版配音再次邀請到星座專家唐綺陽和演技派女星陳妤二度回歸，為好萊塢最搞怪的母女再度獻聲。

擔任「魔帝女」配音的唐綺陽老師談到，第一集配音揣摩得比較辛苦，當時一直不解聲音導演強調的配音語氣太軟，等到《阿達一族》上映後，她從觀眾的角度去欣賞才懂得聲音導演的意思，因為英文版中莎莉賽隆的聲音聽起來高冷慵懶，但力度很夠且充滿個性，所以聲音語氣真的要再更有個性一些。

唐綺陽表示過去都是配廣告居多，用自己的聲音來詮釋即可，但動畫配音必須要用聲音來聲演出這個角色的個性和語調，相當有挑戰性，第一集配音配了兩天，第二集配音花了一天時間就配完，覺得進步很多。

為「星期三」配音的陳妤則說聲音表演真的很難，這次在配音過程中，很多對白對她來說都是地獄哏，像是「你原本是我爸爸，但你現在不是」，「我原本是阿達家的人但現在不是」，「爸爸媽媽對不起」等，由於此次配音導演就是陳妤的爸爸，讓陳妤在錄製時心情複雜，但父親在配音時噷長嚴肅，所以配音室沒有一個人敢笑，「只有我媽懂我在偷偷笑」。

《阿達一族2》中阿達全家展開災難頻傳的公路之旅，唐綺陽老師笑說家庭旅遊是件萬萬不可的事情，認為家庭旅遊就是家庭分崩離析的開始，家庭成員間應該要保持距離才能以策安全。但話雖然如此，每次和家人出去玩，就算過程中發生無數次大小災難和爭吵，最後還是會變成一個個美好的回憶，留下一張張美好的照片，值得你回味再三。

對唐老師來說，最不能接受的旅行包括登山健行，一直走路不能坐車，花大錢住飯店不太外出，以及不能盡情享受當地美食；最完美的旅行則是搭著工作的旅遊，比較有記憶度。她分享曾經獨自去海島旅行，3天旅遊全程躺在海邊的躺椅上發懶，拿著一支鉛筆和一支原子筆再加上一本數獨，3天旅行結束剛好玩完一整本就可以準備回家了。

對陳妤來說，小時候比較常和爸媽去歐洲或是東南亞旅遊，長大後比較少出遠門，頂多到香港和日本，其中最難忘的旅遊是大學時，跟媽媽和哥哥去日本挑戰背包客旅行，住在背包客客棧睡上下舖，行李還沒有地方放，結果整趟旅遊全程都在吵架，媽媽不時鬧小脾氣，印象超級深刻，經過這次旅遊，她得倒的體悟總是認識自己很重要；她最嚮往的完美旅遊則是可以去世界各地自由潛水。《阿達一族2》中英文版將於12月30日在台上映。