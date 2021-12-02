設局追討賭債200萬 男遭押上陽明山繞行1小時獲救

北市北投區發生一起押人討債事件，林姓男子因積欠200萬元賭債，遭設局鎖定行蹤，1日早上遭3名持槍男子押上車，繞行陽明山區1小時，警方接到被害人妻子報案，根據車型沿途攔查，在山區攔車順利救出林男，押人3人只剩設局的王男1人駕車，訊後依妨害自由罪法辦，持續追捕2名在逃的共犯到案。

28歲林姓男子，12月1日與妻子和胞弟前往中央南路二段一處民宅聚會，直到早上9點40分離開，林剛步出大門，突然出現2名男子，將林的妻子、胞弟趕下車，由邀約聚會的26歲王男駕車，載著林男揚長而去。

林妻見狀立刻報案，並稱對方拿2把槍，迫他們下車離開，但因使用的車輛是林男擁有叫的轎車，林妻告知警方車號，警方隨即展開攔截圍捕，發現車子在溫泉路一帶繞行，經過1小時鎖定車輛位置，順利救出林男，不過車上只有王男1人，另外2名同夥已經中途下車逃跑，警方仍在追查中。

王男被捕後否認涉案，反而是說幫助林男處理債務，警方查出他有幫派背景，趁林男正要離開時，通知另外2名持槍共犯到場押人，警方已依妨害自由送辦，而林男稱對方編撰200萬債務將他押上車，逼他拿錢出來。北投警方指出，涉嫌持槍恐嚇的2名犯嫌逃逸中，現已鎖定其身分，循線追捕中。