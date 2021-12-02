美國職籃本週五上午08:30即將上演東區兩大傳統強權對決，分別是來自紐約的豪門球隊尼克以及曾經兩度締造三連霸大業的芝加哥公牛，尼克本季目前戰績11勝10敗以52.4%的勝率排名東區第7，公牛開季打出14勝8敗的亮眼佳績，在東區名列第2僅次於籃網，兩隊週五精彩交鋒球迷絕對不能錯過！

尼克核心是擅長投射的大前鋒瑞登(Julius Randle)，全隊數據榜上無論是得分、籃板還是助攻都由他一手包辦，瑞登的投籃手段柔軟且順暢，很難想像他生涯初期是一位以衝撞禁區聞名的猛獸。尼克二當家巴瑞特(RJ Barrett)以及法國射手佛尼爾(Evan Fournier)都是可以獨自製造出手機會的進攻好手，比較可惜的是尼克在進攻方面全隊的團隊合作比較不足，團隊助攻場均僅21.7球排名聯盟倒數第4、經過隊友助攻得分的佔比(FGM%AST)僅56.2%聯盟倒數第5，進攻缺少團隊合作不僅在體力上消耗比較大，對手防守起來也相對容易。

上季無緣季後賽的公牛今年暑假重新洗牌，從馬刺迎來迪羅薩(DeMar DeRozan)、從鵜鶘得到鮑爾(Lonzo Ball)又從湖人網羅卡盧索(Alex Caruso)，打造出一支運動力強大且可以無限換防的陣容，公牛雖然在身高上沒有特別突出，但場上5人都體能出眾，擅長壓迫對手造成失誤而快速反擊。進攻方面公牛特別擅長中距離出手，命中率極高在聯盟排名第4，是尼克特別需要注意的地方。

兩隊本季已經有過兩次交手，首役季初之戰尼克以1分之差險勝、上週第二次碰頭公牛新陣容磨合完整最終贏了6分，論整體戰力公牛還是稍勝一籌。大小方面，雙方攻守節奏都不快且同樣注重防守質量，估計本週五的對戰會與前兩次交手一樣打出比台灣運彩開立的大小值還要『小』的比分。