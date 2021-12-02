原定2020年舉行的東南亞足球錦標賽（又名東盟足球錦標賽），因為新冠疫情的關係延期兩次，終於要在12月5日於新加坡開踢。東南亞錦標賽兩年一屆，今年是新加坡第5次作為東道主（1996年第一屆的主辦國、02、07和14年則分別與印尼、泰國、越南合辦），衛冕者則是上屆第2次奪冠的越南。

東南亞足球協會共有12個會員國，澳洲從大洋洲轉入亞洲足聯後，於2013申請加入，但澳洲並沒有獲邀參加東南亞錦標賽。其他11個會員國，實力較強的9個國家直接取得東南亞錦標賽參賽資格，東帝汶和汶萊則進行資格賽爭取最後一個名額，今年由於新冠疫情的關係汶萊宣布退賽，由東帝汶連續兩屆取得參賽權。

東南亞錦標賽的賽制為先小組賽後淘汰賽，10隊經過抽籤分為A、B兩組，每組5隊，各隊互相交手一場，兩組積分最高的兩隊晉級4強淘汰賽。4強和決賽都採用兩回合制，但由於都在新加坡比賽，因此不適用客場進球條例。本屆東南亞錦標賽的抽籤結果，A組有泰國、緬甸、菲律賓、新加坡和東帝汶；B組有越南、馬來西亞、印尼、柬埔寨和寮國。

世界排名99的越南近年在國際賽表現出色，2019年亞洲盃打進8強，才以0：1不敵最後的亞軍日本；2018年亞洲U23錦標賽更打進決賽，加時惜敗烏茲別克屈居亞軍；2017年取得國際足總U20世界盃亞洲4個參賽資格之一；2020卡達世界盃資格賽，越南也是唯一打進最後12強賽的東南亞國家。這些出色的戰績，都得歸功於2017年起掌舵越南國家隊的南韓籍教練朴恒緒。越南本屆仍以全本土球員應戰，包括近年的領軍人物—上屆的最佳球員阮光海。在球員和教練多年的合作下，戰力不容小覷。

2014和16年兩屆冠軍泰國則是另一支爭冠熱門，泰國世界排名118，在東南亞僅次於越南，泰國本屆徵召了5名旅外好手，包括在比利時甲級聯賽奧哈瓦里的替補門將格溫·塔姆斯徹南（Kawin Thamsatchanan）、日本J1橫濱水手的主力左後衛提拉通·汶馬探（Theerathon Bunmathan）、丹麥超聯歐登塞的泰國丹麥混血中後衛凱姆迪（Jonathan Khemdee）、有「泰國梅西」之稱效力J1札幌岡薩多的中場好手差那提·頌克拉辛（Chanathip Songkrasin），以及英超萊切斯特城的21歲年輕中場新秀塔納瓦特·宋希塔旺（Thanawat Suengchitthawon）。泰國隊實力雄厚，前鋒線還有國際賽經驗豐富的射手特拉西爾·當達（Teerasil Dangda）。泰國曾贏得5次東南亞錦標賽冠軍和3次亞軍，是史上戰績最佳的隊伍，上屆雖然止步4強，但與馬來西亞的兩回合都踢平，僅以客場進球條例出局。

擁有最多旅外球員的菲律賓可能是本屆的黑馬之選，陣中除了有7名球員在泰國聯賽踢球，還有來自西班牙、德國、瑞典和日本的「外援」，近5屆東南亞錦標賽，菲律賓有4次打進到4強，距離決賽僅一步之遙。