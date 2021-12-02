知名YouTuber理科太太以直率表情和犀利談吐打開知名度，不過她近期與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻亮紅燈，兩人正在走離婚訴訟程序，理科太太對婚變態度低調，不過她昨（1日）卻罕見發出4點「闢謠都市傳說」聲明，從公關公司操作到婚變全都談，理科太太最後也強調：「人生會遇到很多事，離婚也不是羞恥的事」。

理科太太昨在IG限時動態發表4點聲明，她強調沒有公關、經紀公司操作，理科太太表示：「感謝貴人幫助」，加上自身努力以及有數據經驗才達到現階段的成果，理科太太也強調：「理科影片沒有錯誤百出（如果有沒有勘誤到的，歡迎訊息我們指教討論）」。

理科太太限時動態全文。（圖／取材自理科太太Instagram）

至於頻道影片的內容很簡單的原因，理科太太解釋：「科學不因深淺而有貴賤，能讓生活更好的科學就是我想分享的科學」，由於理科太太在鏡頭前越來越感性，對此，她也有感而發寫下：「人生會遇到很多事，離婚也不是羞恥的事，如果我的經歷跟一些人相同，或許就有幫助」。

理科太太因與先生爆發婚變，引發各界關注。（圖／本報系資料照片）

理科太太在上月爆出與先生John鬧婚變而成為話題人物，其實理科太太為了修補夫妻關係，曾在美國做了一段長時間的婚姻諮商，雙方最後在冷靜考量後才決定離婚，經紀人日前也強調，這段婚姻的結束是在評估後，能讓雙方有更好的人生跟身心健康，雖然愛情故事畫上句點，不過，家人的關係會是永遠的。