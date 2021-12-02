推薦賽事 : 12/4(六)，11:00 卡加利火焰@安納罕鴨

NHL太平洋分區本週末將上演一場精采內戰，分區第三的安納罕鴨坐鎮主場迎戰榜首卡加利火焰。雙方開季都繳出強勢表現，火焰是名副其實的奧客，客場搶走9勝領先全聯盟，而安納罕鴨主場固若金湯，在家守下8勝也高居西部第一。週六雙方將進行本季的第二次交手，客場驍勇善戰的火焰能攻破安納罕鴨堅固的城池嗎?

火焰本季攻防兩端的效率都相當出色，前鋒高德若(Johnny Gaudreau)終於找回攻擊狀態，而過去幾季在發展聯盟浮沉的曼吉班尼(Andrew Mangiapane)，本季埋伏在第二組也展現不俗的火力，火焰本季團隊進攻較上季銳利不少。但筆者認為火焰戰績能大躍進的關鍵人物是門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)，馬克斯特羅姆本季場均失球1.81、救球率0.937皆為個人生涯最佳紀錄，5次完封也領先聯盟門將群，在他銅牆鐵壁的防守表現下，火焰團隊場均失球2.0球高居聯盟之冠，穩定的攻守戰力也將火焰推上西部榜首。

安納罕鴨上季的團隊場均進球(2.21球)與以多打得分率(8.9%)都在聯盟敬陪末座，團隊進攻猶如一灘死水，本季中鋒泰瑞(Troy Terry)的異軍突起重新活絡了鴨隊進攻，泰瑞在主力前鋒康姆生(Maxime Comtois)受傷後獲得大量的上場時間，本季得分與射正率都創下個人生涯新高，安納罕鴨的團隊場均進球也暴增至3.18。待康姆生歸隊後，前場陣容越趨完整的安納罕鴨進攻戰力可望再升級，曾於2013年至2017年連續5季登上太平洋分區冠軍的安納罕鴨，本季雖然有火焰與油人等強敵環伺，但找回強攻本色的鴨群仍有機會再度衝擊分區冠軍。

安納罕鴨門將吉柏森(John Gibson)本季在主場的場均失球僅有1.89球，遠優於作客時的3.41球，而火焰也擁有聯盟最佳的防守效率，估計鴨隊很難大量取分，此戰走向防守戰的機會較大，推薦投注「大小玩法-小5.5」。勝負盤部分，雙方的場均進球與射正率都不相上下，但安納罕鴨的以多打得分率27.6%較火焰的24.6%出色，這項優勢可能將成為決定此戰勝負的分水嶺，因此筆者看好安納罕鴨能在主場扳倒分區榜首火焰，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。