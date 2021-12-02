中選會今（2日）舉辦第4場次公投意見發表會，其中第19案「公投綁大選」於下午1點至2點舉行，正方代表人為淡江大學國際事務學院長包正豪，反方代表人為律師洪偉勝。洪偉勝指出，公投是對事，大選是對人，因此希望讓公投對事不對人，能就事論事，這才是好事。

洪偉勝表示，公投是對事，大選是對人，因此希望讓公投對事不對人，要能就事論事，才是好事。公投直接民主，不是在拚死活，也不是投是非，而是投怎樣才是比較好的問題。

為何公投不綁大選比較好？洪偉勝直言，台灣過去無法公投，是因為國民黨一直阻擋，直到國民黨發現擋不住後，台灣才好不容易有一部公投法，但當時的公投法在妥協之下，不只提案、成案和通過的門檻都很高，也因此那時的公投被說是鳥籠公投。

洪偉勝指出，2017年後台灣把鳥籠打開了，公投的提案、成案和通過的門檻都降低，而且也把公投的年齡降低到18歲；接著就來到2018年，來到修法大幅降低的第一次公投綁大選，但選務人員人仰馬翻，手忙腳亂。

洪偉勝強調，而那次公投綁大選的結果，也讓台北市長柯文哲贏得不夠爽快，國民黨台北市長候選人丁守中輸得不甘願，最後也因為這個理由，提起選舉訴訟。他說，台灣人民學聰明了，既然公投不再是台灣人民不可能任務，就不需要公投綁大選來衝高投票率。