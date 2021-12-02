許多港口與企業自今年初以來深陷全球供應鏈的危機，正當危機看似趨緩之際，更棘手的Omicron變種病毒爆發，經濟學家預料，一旦再啟動大規模封鎖，產業供應鏈恐會再度承壓。

Oxford Economics首席亞洲經濟學家Sian Fenner表示，「供應鏈仍受到疫情相關問題干擾，Omicron的出現凸顯此波危機尚未結束。」

顧問公司科爾尼（Kearney）資深合夥人洪恩（Per Hong）認為，對於原本就吃緊的供應鏈來說，Omicron就是「又一次的彈性測試」。

洪恩指出，他將密切觀察中國政府對於香港Omicron確診人數增加的因應措施。他提到，中國致力於清零政策，過去採取大規模封城、強制隔離、港口嚴格檢查（包括監看船隻與貨物），藉此防堵疫情入侵。

洪恩表示，由先前的情況顯示，一國若採取防疫封鎖措施，將對其他地區的上下游造成極大的連鎖反應。