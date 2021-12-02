位於日本大阪市此花區北港綠地的「日立物流西日本」公司倉庫11月29日發生大火，由於倉庫內易燃物多及對外窗太少，導致消防單位滅火困難，火勢延燒3天到今天上午仍未撲滅。

日本朝日新聞報導，倉庫內存放大量藥品與醫療機器等易燃物，目前已知對物流造成部分影響。

今天上午從空中俯瞰倉庫，可以看到天花板塌陷冒出陣陣濃煙。這個地區倉庫與工廠等林立，大阪府警方已管制部分道路通行，造成當地車流嚴重回堵。

在失火倉庫附近一間物流公司工作的69歲男性說，火災造成的濃煙及味道都飄進工作場所，有員工因此覺得身體不適返家，「（火災味道）真的很臭」。

大阪市消防局在火災發生後立即派出數十輛消防車及直升機前往滅火，但直到今天上午仍無法撲滅火勢。消防局連日出動市內所有消防車，截至今天上午8時止總計出動365輛消防車及2架直升機。

警方等單位表示，研判起火點位於倉庫一樓南側，倉庫部分天花板12月1日上午掉落，截至今天為止延燒範圍約3萬到4萬平方公尺。至於火災發生原因目前仍不清楚。

失火倉庫屬GLP投資法人所有，由日立物流西日本公司承租；本體為鋼筋混凝土的6樓建物，廠區總面積逾5萬平方公尺，主要在3樓到6樓存放醫藥品等物品。