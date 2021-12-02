許多賣場與百貨為了吸引顧客，會放試吃品供民眾品嘗，但近日一名金髮妹卻為此鬧出笑話，她和朋友逛街的時候，來到一間專賣沐浴用品的店，該店門口擺了好幾個色彩繽紛的小方塊，竟讓金髮妹誤以為是糖果，伸手一抓就往嘴裡塞，而該店的銷售員當場嚇到快脫窗，崩潰直呼「那是肥皂不能吃！」影片讓不少網友看了爆笑說，店員快瘋掉了！他的眼睛裡都是大寫的驚嚇。

根據外媒《Ladbible》報導，一名金髮女子與朋友去購物，沿途經過知名保養沐浴用品店「Lush」的櫃位，發現店門口的桌子上擺了幾個色彩粉嫩的小方塊，金髮妹竟誤以為這些小方塊是試吃品，便毫不猶豫地放入嘴巴裡面品嘗。

對此，Lush的櫃哥當場嚇歪，接著便結巴地說「小姐，那是肥皂，不是食物！」讓金髮妹露出超尷尬的微笑，默默伸手將肥皂塊從嘴巴裡面掏出來。而金髮女子超瞎的舉動也被友人全數錄下來，並剪輯放到堪稱美國版PTT的平台「Raddit」上。

不少網友看完影片吐槽說，大家有看到店員的表情嗎？他被嚇到眼睛睜超大的，感覺像是在用眼睛尖叫，好險最後還是有成功拼湊出一句話，告知顧客肥皂是不可以吃的。不過，也有網友看了笑說，Lush店裡面的東西越做越可愛，有些看起來超像真的甜點，每次和另一伴去逛的時候，都很想把「沐浴炸彈」拿起來咬一口看看。