湯姆克魯斯（右）在牙醫的協助下拿下牙套露出斷掉的門牙。（台北双喜電影提供）

《小教父》齊聚許多如今已是好萊塢超Ａ咖的重量級男星。（台北双喜電影提供）

《教父》名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）所執導的《小教父》1983年上映後，開啟YA片（青少年電影）風潮，為了找出符合這部電影的最好的年輕演員，他展開足以名留影史的超狂試鏡，齊聚小勞勃道尼（Robert John Downey Jr.）、尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）、丹尼斯奎德（Dennis Quaid）、麥特狄倫（Matt Dillon）等當今好萊塢大咖，要求所有人圍成一圈表演給對方看，讓許多當時仍是小鮮肉的演員們緊張崩潰。

當時這群鮮肉都處在顏值顛峰，最終主角「小子」由湯瑪斯哈威爾（Thomas Howell）擔綱，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）當時在眾演員裡外型並不出色又太過緊張，但認真的表現深受導演信任，爭取到油頭窮小子「史提」一角，柯波拉為了讓阿湯哥能夠入戲，還特別安排他跟羅伯洛（Rob Lowe）住在陌生人的地下室好幾天，阿湯哥也為了這次拍攝獻上人生許多「第一次」。

59歲的阿湯哥1981年出道，他當年為扮演好《小教父》裡的窮小子，將頭髮弄油膩，甚至自願把門牙牙套拿掉，露出斷掉一半不美觀的門牙，是他出道以來第一次也是唯一一次「現醜」，還在大銀幕展現首次特技表演「後空翻」。

當時阿湯哥表演經歷不多，阿湯哥午餐吃太飽導致身體一直不舒服，趕緊向作者蘇珊辛頓（S. E. Hinton）求救，對方後來請他飽喝一頓生雞蛋來催吐，才因此得以完美演出。儘管不是要角，阿湯哥在拍攝群架戲時也是拚命三郎，弄斷大拇指還被打傷下巴，但讓他覺得最難忘的，其實是一場吃巧克力蛋糕的場景，最初吃到美食很開心，但因為這個橋段拍了3天，吃了有一百次，最後聽到大導說再來一次的時候，他竟忍不住吐了，但種種敬業的表現果然讓他戲約不斷，下一部戲開始，直接當主角。

在《小教父》裡，影迷也可以看到「超人媽媽」黛安蓮恩（Diane Lane）18歲花樣年華的俏麗身影，她在戲裡跟麥特狄倫嗆辣鬥嘴的戲碼十分搶眼，也讓兩人接下來繼續搭檔柯波拉導演的《鬥魚》，成了炙手可熱的銀幕情侶檔，小辣椒形象讓她成為人氣偶像，電影一檔接一檔，連阿湯哥也為之傾倒，當他們還在進行《小教父》的拍攝時，他剛好拿到《保送入學》的腳本並且首度擔任男主角，他立刻問了黛安蓮恩要不要飾演應召女郎這個女主角，結果被對方爸爸狠拒：「死都不可能」。

《小教父》改編美國青少年暢銷同名小說，是作者蘇珊辛頓18歲出版的小說，當時是他得知朋友在下課回家的路上被人痛扁，憤憤不平就寫了這部小說，當時還被出版社建議不要讓他的名字被看出是女生所寫，因此作者名字寫做S．E．辛頓，故事裡一群窮苦孩子重義氣的英雄情節，大受年輕人歡迎，也因此讓法蘭西斯柯波拉導演重新製作《小教父全新4K完整導演版》，12月3日將首次在台灣大銀幕上映，讓影迷見證巨星們最青澀純真的時期。